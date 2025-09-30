ØMI、新作EP『THE FUSION』発売決定！3DAYS LIVE『ØMI LIVE 2026 ～INFINITY MOON～』の開催も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

三代目 J SOUL BROTHERSのボーカル、OMI（「O」は、ストロークありが正式表記）が、“LDH PERFECT YEAR”となる2026年の1月28日にEP『THE FUSION』をリリースする。さらに3DAYS LIVE『OMI LIVE 2026 ～INFINITY MOON～』を開催することも発表。あらたなソロアーティスト写真も解禁となった。

■プロジェクト“THE FUSION”の集大成

前作『ANSWER…』から約3年半ぶりとなる今作は、2024年6月に始動したプロジェクト“THE FUSION”の集大成。本プロジェクトは「異色のアーティストと融合することで、あらたなエンタテイメントを創造する」を掲げ、様々なコラボが実現した。

来年1月に発売となるEPでは、ラップがアクセントの新感覚かつ中毒性のあるミステリアスなヒップホップチューン「Purple Pill feat. SKY-HI」、ファンクビートを感じさせるラグジュアリーさ際立つポップス「Feel Gold feat. 山下智久」、繊細で温かみのある優しいバラード「To be feat. 三浦大知」に加え、新曲の収録も予定されており、個性豊かな楽曲がEPを彩る。

そして2026年1月30・31日、2月1日には、『OMI LIVE 2026 ～INFINITY MOON～』が千葉・幕張メッセ 国際展示場にて開催されることが決定。

“過去”のステージを現代へ復刻させる『THE RE:VIVAL』として、初日となる1月30日には『FIRST NIGHT ～FULL MOON～』、2日目となる1月31日には『SECOND NIGHT ～ANSWER…～』が復活開催。

そして3日目の2月1日には“現在”のOMIが築き上げるエンタテインメントを披露するステージ『FINAL NIGHT ～THE FUSION～』に加え、このSPECIAL 3DAYSの締めくくりとして『AFTER PARTY』も開催される。

■リリース情報

2026.01.28 ON SALE

EP『THE FUSION』

■ライブ情報

OMI LIVE 2026 ～INFINITY MOON～

【Day1】FIRST NIGHT ～FULL MOON～ THE RE:VIVAL

[2026年]01/30（金）千葉・幕張メッセ 国際展示場

【Day2】SECOND NIGHT ～ANSWER…～ THE RE:VIVAL

01/31（土）千葉・幕張メッセ 国際展示場

【Day3】FINAL NIGHT ～THE FUSION～

02/01（日）千葉・幕張メッセ 国際展示場

