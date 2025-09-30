ÄËº¨¡ª¹Åç¤¬¹ÓÌÚÈ»¿Í¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤ÇÀèÀ©¤â83Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡Ä¸µ¥Þ¥ê¥Î¥¹´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÃæ¹ñ²¦¼Ô¤È£±¡Ý£±¥É¥í¡¼¡££²ÅÀÌÜ¤¬±ó¤¯Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º¡ÚACLE¡Û
¡¡£¹·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àá¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤ò£²Ï¢ÇÆÃæ¤Î¾å³¤³¤¹Á¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Ç¹Åç¤Ï¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¡¢¾å³¤³¤¹Á¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë£°¡Ý£³¤ÇÂçÇÔ¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹Åç¤¬²¡¤·¹þ¤à¡£
¡¡10Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤«¤±¤¿¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬¡¢Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿GK¥Á¥§¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¤ÈÀÜ¿¨¤·¤ÆÅÝ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å«¤Ï¿á¤«¤ì¤º¡£M¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤òÃ¡¤¡¢È½Äê¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿19Ê¬¡¢Åì½Ó´õ¤¬½³¤Ã¤¿CK¤Ë¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬Î®ÀÐ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¡¡¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï°Ê¹ß¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥§¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¤Î¹¥¼é¤â¤¢¤ê¡¢£±¡Ý£°¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ49Ê¬¡¢¥°¥¹¥¿¥Ü¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤¬¡¢Íê¤ì¤ë¼é¸î¿À¡¦ÂçÇ÷ ·É²ð¤¬Î¿¤°¡£
¡¡64Ê¬¤Ë¤Ï·èÄêµ¡¤¬ÅþÍè¡£CK¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°»ê¶áµ÷Î¥¤Î²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¡¢º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢83Ê¬¤Ë¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢ÄËº¨¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥°¥¹¥¿¥Ü¤¬°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤á¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î´Ö¤Ï¿ôÅªÍ¥°Ì¤È¤Ê¤ë¤â¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤Ïµó¤²¤é¤ì¤º¡££±¡Ý£±¤ÇÄ¹¤¤Å«¤¬¿á¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï¸µ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹»Ø´ø´±¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤¬Î¨¤¤¤ëÃæ¹ñ²¦¼Ô¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤º¡¢Ï¢¾¡È¯¿Ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÁ¯Îõ¡ª¶¯Îõ¡ª¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬Ãæ¹ñ²¦¼ÔÁê¼ê¤Ë¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ
¡¡½éÀï¤Ç¹Åç¤Ï¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¡¢¾å³¤³¤¹Á¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë£°¡Ý£³¤ÇÂçÇÔ¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹Åç¤¬²¡¤·¹þ¤à¡£
¡¡10Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤«¤±¤¿¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬¡¢Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿GK¥Á¥§¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¤ÈÀÜ¿¨¤·¤ÆÅÝ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å«¤Ï¿á¤«¤ì¤º¡£M¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤òÃ¡¤¡¢È½Äê¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï°Ê¹ß¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥§¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¤Î¹¥¼é¤â¤¢¤ê¡¢£±¡Ý£°¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ49Ê¬¡¢¥°¥¹¥¿¥Ü¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤¬¡¢Íê¤ì¤ë¼é¸î¿À¡¦ÂçÇ÷ ·É²ð¤¬Î¿¤°¡£
¡¡64Ê¬¤Ë¤Ï·èÄêµ¡¤¬ÅþÍè¡£CK¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°»ê¶áµ÷Î¥¤Î²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¡¢º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢83Ê¬¤Ë¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢ÄËº¨¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥°¥¹¥¿¥Ü¤¬°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤á¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î´Ö¤Ï¿ôÅªÍ¥°Ì¤È¤Ê¤ë¤â¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤Ïµó¤²¤é¤ì¤º¡££±¡Ý£±¤ÇÄ¹¤¤Å«¤¬¿á¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï¸µ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹»Ø´ø´±¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤¬Î¨¤¤¤ëÃæ¹ñ²¦¼Ô¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤º¡¢Ï¢¾¡È¯¿Ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÁ¯Îõ¡ª¶¯Îõ¡ª¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬Ãæ¹ñ²¦¼ÔÁê¼ê¤Ë¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ