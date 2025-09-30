·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¡© ¾¯Ç¯¡¦À®Ç¯¤ÎÉô¤ÎÂç²ñ2¡¦3ÆüÌÜ·ë²Ì¡Ú¹ñ¥¹¥Ý2025¡Û
¡¡28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡Ê¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶¥µ»¤Ï9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë～10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î4Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¾¯Ç¯¤ÎÉô¤ÈÀ®Ç¯¤ÎÉô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Âç²ñ2ÆüÌÜ¤Î29Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¾¯Ç¯¤ÎÉô¤Ç¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï¡¢¹â¹»Ã±ÆÈ¥Áー¥à¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿·§ËÜ¸©ÂåÉ½¤ÎÄÃÀ¾¹â¹»¤ä¡¢µþÅÔÉÜÂåÉ½¤ÎÅì»³¹â¹»¤é7¥Áー¥à¤ÎÂ¾¡¢ÁªÈ´¥Áー¥à¤ÎÊ¡²¬¸©¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£½÷»Ò¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©ÂåÉ½¤ÎÅì¶å½£Î¶Ã«¹â¹»¤é¹â¹»Ã±ÆÈ¥Áー¥à¤«¤é4¥Áー¥à¡¢¤µ¤é¤Ë²¬»³¸©¤äÀÅ²¬¸©¤Ê¤É¤ÎÁªÈ´¥Áー¥à¤«¤é4¥Áー¥à¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂç²ñ3ÆüÌÜ¤Î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¾¯Ç¯¤ÎÉô¤Ç¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë½à¡¹·è¾¡¡¢5¡¦7°Ì·èÄêÀï¡¢½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï·§ËÜ¸©ÂåÉ½¤ÎÄÃÀ¾¹â¹»¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÂçºåÉÜÂåÉ½¤ÎÀ¶É÷¹â¹»¤ò¡¢½à·è¾¡¤ÇÊ¡²¬¸©¤ÎÁªÈ´¥Áー¥à¤òÇË¤ê¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢µþÅÔÉÜÂåÉ½¤ÎÅì»³¹â¹»¤¬½à¡¹·è¾¡¤ÇµÜ¾ë¸©ÂåÉ½¤ÎÅìËÌ¹â¹»¤Ë¡¢½à·è¾¡¤Ç½©ÅÄ¸©ÂåÉ½¤ÎÍºÊªÀî¹â¹»¤Ë¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£½÷»Ò¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤È²¬»³¸©¤ÎÁªÈ´¥Áー¥à¤¬½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¤Ç¹â¹»Ã±ÆÈ¥Áー¥à¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢À®Ç¯¤ÎÉô¤Ç¤ÏÃË½÷¤È¤â¤ËÂç²ñ2ÆüÌÜ¤Î29Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë½à¡¹·è¾¡¤¬¡¢Âç²ñ3ÆüÌÜ¤Î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë5¡¦7°Ì·èÄêÀï¡¢½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡ÊSV¥êー¥°¡Ë¤Î¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¡Ê¹Åç¸©ÂåÉ½¡Ë¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢°ñ¾ë¸©ÂåÉ½¤ÎÃÞÇÈÂç³Ø¤¬½à¡¹·è¾¡¤ÇÀÐÀî¸©¤ÎÁªÈ´¥Áー¥à¤ò¡¢½à·è¾¡¤ÇÂçºåÉÜÂåÉ½¤Î¶áµ¦Âç³Ø¤ò²¼¤·¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡½÷»Ò¤ÏSV¥êー¥°¤äV.LEAGUE¡ÊV¥êー¥°¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Áー¥à¤¬¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢SV¥êー¥°¤Î²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¡Ê²¬»³¸©ÂåÉ½¡Ëvs V¥êー¥°¤ÎJA¤®¤Õ¥ê¥ª¥ìー¥Ê¡Ê´ôÉì¸©ÂåÉ½¡Ë¤Î»î¹ç¤È¡¢Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¡Ê¼¢²ì¸©ÂåÉ½¡Ë vs ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¡Êºë¶Ì¸©ÂåÉ½¡Ë¤ÎSV¥êー¥°ÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¬»³¤ÈÅì¥ì¼¢²ì¤¬·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Âç²ñºÇ½ªÆü¤Î10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï9¡§30¤«¤é¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¾¯Ç¯¤ÎÉô¤ÈÀ®Ç¯¤ÎÉô¤Î3¡¦4°Ì·èÄêÀï¤È·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¾¯Ç¯¤ÎÉô¡¡2²óÀï¡¡9·î29Æü·ë²Ì
¡ÚÃË»Ò¡Û
¡ú·§ËÜ¸© 2-0 »³Íü¸©
ÀÐÀî¸© 0-2 ÂçºåÉÜ¡ú
¡ú¼¢²ì¸© 2-0 ¿ÀÆàÀî¸©
¹Åç¸© 0-2 Ê¡²¬¸©¡ú
¡úÊ¼¸Ë¸© 2-1 µÜºê¸©
¡ú½©ÅÄ¸© 2-1 °¦ÃÎ¸©
¡úµÜ¾ë¸© 2-0 »³¸ý¸©
¡úµþÅÔÉÜ 2-0 ÅìµþÅÔ
¡Ú½÷»Ò¡Û
¡ú²¬»³¸© 2-0 ¼¢²ì¸©
»°½Å¸© 0-2 ÅìµþÅÔ¡ú
¡úµÜ¾ë¸© 2-0 µþÅÔÉÜ
Ê¡²¬¸© 0-2 ¿ÀÆàÀî¸©¡ú
¡úÂçÊ¬¸© 2-0 ¹Åç¸©
¡úÊ¼¸Ë¸© 2-1 ËÌ³¤Æ»
¡úÂçºåÉÜ 2-0 °ñ¾ë¸©
Ê¡°æ¸© 1-2 ÀÅ²¬¸©¡ú
¢£À®Ç¯¤ÎÉô¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡9·î29Æü·ë²Ì
¡ÚÃË»Ò¡Û
¡ú¹Åç¸©¡¡3-0 ¡¡ÀÄ¿¹¸©
¼¢²ì¸©¡¡0-3¡¡ÀÅ²¬¸©¡ú
¡úÂçºåÉÜ¡¡3-2¡¡ËÌ³¤Æ»
ÀÐÀî¸©¡¡1-3¡¡°ñ¾ë¸©¡ú
¡Ú½÷»Ò¡Û
¡ú²¬»³¸© 3-0 ¼¯»ùÅç¸©
¡ú´ôÉì¸© 3-0 µÜ¾ë¸©
¡ú¼¢²ì¸© 3-2 ÉÙ»³¸©
ËÌ³¤Æ» 0-3 ºë¶Ì¸©¡ú
¢£¾¯Ç¯¤ÎÉô¡¡9·î30Æü·ë²Ì
¡ÚÃË»Ò¡Û
½à¡¹·è¾¡
¡ú·§ËÜ¸©¡¡2-1¡¡ÂçºåÉÜ
¼¢²ì¸©¡¡0-2¡¡Ê¡²¬¸©¡ú
Ê¼¸Ë¸©¡¡1-2¡¡½©ÅÄ¸©¡ú
µÜ¾ë¸©¡¡0-2¡¡µþÅÔÉÜ¡ú
5¡¦7°Ì·èÄêÀï
¡úÂçºåÉÜ¡¡2-0¡¡¼¢²ì¸©
¡úÊ¼¸Ë¸©¡¡2-0¡¡µÜ¾ë¸©
½à·è¾¡
¡ú·§ËÜ¸©¡¡3-2¡¡Ê¡²¬¸©
½©ÅÄ¸©¡¡0-3¡¡µþÅÔ¸©¡ú
¡Ú½÷»Ò¡Û
½à¡¹·è¾¡
¡ú²¬»³¸©¡¡2-1¡¡ÅìµþÅÔ
¡úµÜ¾ë¸©¡¡2-0¡¡¿ÀÆàÀî¸©
¡úÂçÊ¬¸©¡¡2-0¡¡Ê¼¸Ë¸©
ÂçºåÉÜ¡¡0-2¡¡ÀÅ²¬¸©¡ú
5¡¦7°Ì·èÄêÀï
¡úÅìµþÅÔ¡¡2-0¡¡¿ÀÆàÀî¸©
Ê¼¸Ë¸©¡¡0-2¡¡ÂçºåÉÜ¡ú
½à·è¾¡
¡ú²¬»³¸©¡¡3-1¡¡µÜ¾ë¸©
ÂçÊ¬¸©¡¡2-3¡¡ÀÅ²¬¸©¡ú
¢£À®Ç¯¤ÎÉô¡¡9·î30Æü·ë²Ì
¡ÚÃË»Ò¡Û
5¡¦7°Ì·èÄêÀï
¡úÀÄ¿¹¸©¡¡3-0¡¡¼¢²ì¸©
ËÌ³¤Æ»¡¡2-3¡¡ÀÐÀî¸©¡ú
½à·è¾¡
¡ú¹Åç¸©¡¡3-0¡¡ÀÅ²¬¸©
ÂçºåÉÜ¡¡0-3¡¡°ñ¾ë¸©¡ú
¡Ú½÷»Ò¡Û
5¡¦7°Ì·èÄêÀï
¡ú¼¯»ùÅç¸©¡¡3-0¡¡µÜ¾ë¸©
¡úÉÙ»³¸©¡¡3-0¡¡ËÌ³¤Æ»
½à·è¾¡
¡ú²¬»³¸©¡¡3-0¡¡´ôÉì¸©
¡ú¼¢²ì¸©¡¡3-1¡¡ºë¶Ì¸©
¢£¾¯Ç¯¤ÎÉô¡¡10·î1ÆüÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡ÚÃË»Ò¡Û
3¡¦4°Ì·èÄêÀï
Ê¡²¬¸©¡¡vs¡¡½©ÅÄ¸©
·è¾¡
µþÅÔÉÜ¡¡vs¡¡·§ËÜ¸©
¡Ú½÷»Ò¡Û
3¡¦4°Ì·èÄêÀï
µÜ¾ë¸©¡¡vs¡¡ÂçÊ¬¸©
·è¾¡
²¬»³¸©¡¡vs¡¡ÀÅ²¬¸©
¢£À®Ç¯¤ÎÉô¡¡10·î1ÆüÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡ÚÃË»Ò¡Û
3¡¦4°Ì·èÄêÀï
ÀÅ²¬¸©¡¡vs¡¡ÂçºåÉÜ
·è¾¡
¹Åç¸©¡¡vs¡¡°ñ¾ë¸©
¡Ú½÷»Ò¡Û
3¡¦4°Ì·èÄêÀï
´ôÉì¸©¡¡vs¡¡ºë¶Ì¸©
·è¾¡
²¬»³¸©¡¡vs¡¡¼¢²ì¸©