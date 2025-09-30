µð¿Í¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬º£µ¨46¥»¡¼¥Ö¤Ç¾¾»³¤ËÊÂ¤Ö¡¡¥»¡¼¥Ö²¦¤Ï10¡¦1ºÇ½ªÀï·èÃå¤Ø
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿·¼é¸î¿À¡¢¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê28¡á¥¥å¡¼¥Ð¡Ë¤¬30Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨58ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£º£µ¨½é¤á¤Æ8²óÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Îº£µ¨46¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê3¾¡2ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤òµó¤²¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»î¹ç¡£ÅÄÃæ¾¤Ï6²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢4¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¤Ë4ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦ÂçÀª¤¬°ÂÂÇ¡¢»Íµå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£¤³¤³¤«¤éÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤Ç2»à¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£º£µ¨½é¤á¤Æ8²óÅÓÃæ¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò5µå¤Ç²Ð¾Ã¤·¡£ÂçÀª¤òµß¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÌá¤Ã¤ÆÅêµåÎý½¬¤òºÆ³«¡£9²ó¤Ï11µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÅÄÃæ¾¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤Ï2005Ç¯´äÀ¥¿Îµª¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢2007Ç¯Æ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿46¥»¡¼¥Ö¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ÃæÆü¤Î¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬28Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç46¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤è¤ê°ìÂÁá¤¯¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µÏ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢46¥»¡¼¥Ö¤ÇÊÂ¤ó¤À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¾¾»³¡£¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë10·î1Æü¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤É¤Á¤é¤¬¥»¡¼¥Ö²¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤Ä¤¤¤Ë·èÃå¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì¡¡¥µ¥Õ¥¡¥Æ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¡54¡¡2017Ç¯
2°Ì¡¡´äÀ¥¿Îµª¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡46¡¡2005Ç¯
2°Ì¡¡Æ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡Ë¡¡46¡¡2007Ç¯
2°Ì¡¡¾¾»³¿¸Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡46¡¡2025Ç¯
2°Ì¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Êµð¿Í¡Ë¡¡46¡¡2025Ç¯
6°Ì¡¡º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡¡45¡¡1998Ç¯