Quest 3/ 3S¤Î¥«¥á¥é¤Ç¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¤³¦¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ëHyperscape Capture
¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ã¤Ý¤¯»È¤¨¤ë¤«¤â¡£
ËèÇ¯¹±Îã¤ÎMeta³«È¯¼Ô²ñµÄ¡¢¡ÉMeta Connect¡É¡£ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Meta Connect 2025¤Ç¤ÏQuest´ØÏ¢¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹°¦¹¥²È¤Ë¤Ï¤à¤·¤íÏ¯Êó¤Ç¡¢º£²óMeta¤Ï¼Â¤Ë3¤Ä¤Î¿··¿¥°¥é¥¹¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Connect¤ÎËÜÍè¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ëVR¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ðÄ´¹Ö±é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Meta¤Î¡ÖHyperscape¡Ê¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¹¥±¡¼¥×¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËMeta¤¬1Ç¯Á°¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤ËÊ¹¤³Ð¤¨¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ËÜ³ÊÅ¸³«¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÈ¯É½¤ò¸«Æ¨¤·¤¿Êý¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤È¡¢Hyperscape¤È¤Ï¡¢Quest 3¤òÁõÃå¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¥ã¥×¥Á¥ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤ÇVR¶õ´Ö¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤Î¤³¤È¡£
Meta¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥µ¥ó¥×¥ë´Ä¶¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ÊChance the Rapper¤Î¼«Âð¥¹¥¿¥¸¥ª¤äGordon Ramsey¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Quest 3¤ª¤è¤Ó3S¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¥ã¥×¥Á¥ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
X¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌÌÇò¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¥Õ¥Ä¥Õ¥Ä¡£¤½¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ö»î¤·¤Æ¤ß¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ç¤¹¡£
Hyperscaped my office. Results aren¡Çt perfect by any means but still kind of cool? pic.twitter.com/0SnICH1iip- James Pero (@jamestpero) September 26, 2025
¤Þ¤ºÃÎ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Quest 3/3S¤ÇHyperscape¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡¢Horizon OS¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤Ç¤¢¤ëHorizon OS¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊPTC¡Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»ä¼«¿È¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¾¯¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¾¯¥Ð¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢UI¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Horizon OS v81¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ì¤Ð¥¥ã¥×¥Á¥ã¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Meta Horizon¥¢¥×¥ê¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ÎÀßÄê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¡Ö¾ÜºÙÀßÄê¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¡¢ÀßÄê¤«¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤·¤Æv81¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Hyperscape¤ÎºîÀ®¥×¥í¥»¥¹¤Ï¼Â¤Ë´ÊÃ±¡£¥¹¥È¥¢¤«¤éHyperscape Capture¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤é¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¥¥ã¥×¥Á¥ã¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Hyperscape Capture¤Ï¤Þ¤À¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤Þ¤Ç²¿²ó¤«»î¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¦¤Þ¤¯Æ°ºî¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¤ÆÁªÂò¤·¤¿Éô²°¤ÎÃæ¤òÊâ¤²ó¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£Meta¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ë¥°¥ê¥Ã¥É¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤éOK¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÃíÌÜ¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Turn any room into an immersive world ✨- Meta Horizon Developers (@MetaHorizonDevs) September 19, 2025
At #MetaConnect, we shared how Hyperscape Capture (Beta) lets you capture physical spaces on Meta Quest in minutes and transform them into photorealistic environments
See it in the Meta Horizon Store https://t.co/XElaYPJxNj pic.twitter.com/j8K7AjEsEC
º£²ó¤ÏÊÆGizmodo¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬ÉñÂæ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹¤¯¤Æ°Å¤¯¤ÆÊª¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£»Å»öÃæ¤ÎÆ±Î½¤ò¤¸¡¼¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤éÊâ¤²ó¤ë¤Î¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÈùÌ¯¤Êµ¤»ý¤Á¡£Hyperscape¤Ï¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾ì½ê¡×¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯Áª¤ó¤À´Ä¶¤Ç¤ä¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼ÂÎã¤À¤È¤ª¹Í¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Éô²°¤ÎÃæ¤ò¤®¤³¤Á¤Ê¤¯Æ°¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤¢¤ì¤³¤ìÄ¯¤á¤¿¸å¡ÊÊªÂÎ¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡¢Å·°æ¤òÂª¤¨¤ë¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤èºÇ¤â¥Ä¥é¤¤ºî¶È¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÂÔ¤Ä¡×»þ´Ö¤Ç¤¹¡£Meta¤¬Æ°²è¤ò½èÍý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Á¥ã¤ÏÌó8»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¢¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸ä³ÚÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¤è¤¦¤Ë¡£
¤¿¤À¡¢¥°¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢Quest 3S¤òÁõÃå¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÍýÁÛÅª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇµÞ¤®¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤¬Âª¤¨¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤â¤Î¡£´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°Ãæ¤ËÆ°¤¤¤¿¿Í¤ä°Ø»Ò¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ï¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤ÎÉôÊ¬¡ÊÆÃ¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¥ã¥×¥Á¥ã¤·¤¿²Õ½ê¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êËÜÊª¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Quest 3S¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éô²°¤Î¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢µÞ¤¤¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¥ê¥¢¥ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¬ÀÚ¤Ê¶õ´Ö¤«¤Ä¹¤¹¤®¤Ê¤¤Éô²°¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Ô¤¨¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌäÂê¤Ê¤¯¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë¥¥ã¥×¥Á¥ãµ¡Ç½¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤ºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ü¤ä¤±¤¿ÉôÊ¬¤Ï¥°¥ê¥Ã¥Á¥¢¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Meta¤Î°Õ¿Þ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÉÔ´°Á´¤µ¤â¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç²ÁÃÍ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤¦¤·¤¿3D´Ä¶¤òºÆ¸½¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Êµ¡´ïÎà¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´°Á´¤ÊË×Æþ´¶¤È¹â²òÁüÅÙ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Quest 3/3S¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉáÄÌ¤ËÆü¾ï»È¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Hyperscape¤ò°ìÅÙ»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤ò¡¢Î¾¿Æ¤¬Çä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¥¥ã¥×¥Á¥ã¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£º£¤âÌ´¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë²û¤«¤·¤Î²È¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤±¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¤µ¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ú¤Ã±Û¤¹Á°¤Ëº£¤ÎÉô²°¤ò¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤¬VR¤ÎÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¤ª¤½¤é¤¯NO¡£ÊÌµ»ö¤Ç¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤è¤¦¤È¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬¤É¤ì¤À¤±ÀöÎý¤µ¤ì¤è¤¦¤È¡¢·ë¶É¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Hyperscape¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤ì¤ÏVR¤ÎÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢µæ¶Ë¤Î·ÁÂÖ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Â¾¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤Ï¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¸å¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
Source: Meta, X