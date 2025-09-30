¥Í¥³¤Ë¡Ø¾ßÌý¡Ù¤ò¸«¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ù¤¬11ËüºÆÀ¸¡Ö±öÊ¬Ç»ÅÙ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó£÷¡×
ÁÝ½üµ¡¡¢¥É¥é¥¤¥äー¡¢ÄÞÀÚ¤ê¡Ä¡£¤³¤ì¤é¤ÏÇ¤Á¤ã¤ó¤¬·ù¤¤¤Ê¥â¥Î¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î"¾ßÌý¡©"¤½¤Î·ù¤¬¤ë»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç11ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¿¬ÈøÇúÈ¯¤·¤Æ¤ëwwwÂÀ¤¤www¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥Í¥³¤Ë¡Ø¾ßÌý¡Ù¤ò¸«¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡Û
¾ßÌý¤ò¸«¤ë¤ÈÌÜ¤Ä¤¤¬¡Ä
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö냥 nyan¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤·¤Ã¤Ý¤¬¤¿¤Ì¤¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¡£¥¥ì¥¤¤ÊÀÄ¿§¤ÎÆ·¤È¤â¤Õ¤â¤Õ¤ÊÌÓÊÂ¤ß¤¬¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢"¤¢¤ë¥â¥Î"¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤ËÌÜ¤Ä¤¤¬É¿ÊÑ¤·¤¿¤½¤¦¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë°®¤é¤ì¤¿¾ßÌý¤Î¥Ü¥È¥ë¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²¿¤«¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ßÌý¤¬·ù¤¤¤¹¤®¤Æ¡Ä
¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¾ßÌý¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬Íè¤¿½Ö´Ö¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï±¦¼ê¤Ç¶¯Îõ¤ÊÇ¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¡ª¤½¤Î¸å¤âÉÔËþ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÉ½¾ð¤Ç¾ßÌý¥Ü¥È¥ë¤òâË¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¡¢¾ßÌý¤Ï·ù¤¤¤Ë¤ã¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î·ã¤·¤¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¤ß¤ê¤ó¤ä¤ª¼ò¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¾ßÌý¥Ü¥È¥ë¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ù¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤¯¤Ë¤ã¤¤¡ª
²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¾ßÌý¤ò±ó¤¶¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â±¦¼ê¡¦º¸¼ê¤Ç²¿ÅÙ¤âÇ¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤½¤¦¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢Á°À¤¤Ç¾ßÌý¤Ç¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¾ßÌý¤Ë¤ÏÌµ»üÈá¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ï¡¢TikTok¤Ë¤Æ8700·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÉ¾²Á¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¡£²Ä°¦¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾ßÌýÉÝ¤¤¤Î²Ä°¦¤¤w¡×¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥Á¤Î»ÑÀª¤¬¤¤¤Á¤¤¤Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»î¤·¤Ë¤ß¤ê¤ó¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹w¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ²¿²ó¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö냥 nyan¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤Ó¤ï¤Ã¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£