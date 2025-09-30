¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ò¤¹¤¤¤é¤ó²ò»¶¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤Î»öÌ³½ê¤¬È¯É½¡¡Á°¸¶¤Ï¡Ö9·î30Æü¤ÇÂà½ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¥Û¥ê¥×¥í¥³¥à¤Ï30Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ò¤¹¤¤¤é¤ó¡×¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø¤Ò¤¹¤¤¤é¤ó¡Ù¤Ï²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÁ°¸¶ÎÎ¼ý½ñ¤Î¤ß¡¢2025Ç¯9·î30Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÂà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤é¤¯±þ±ç¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡10·î9Æü¤Ë¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ò¤¹¤¤¤é¤ó¤Ï¡ÖÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¤ªµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ò¤¹¤¤¤é¤ó¤Ï¡¢¤·¤ó¤Ú¤¤¡Ê27¡Ë¤ÈÁ°¸¶ÎÎ¼ý½ñ¡Ê25¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¡£