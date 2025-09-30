ÆîÌîÂó¼Â¡¢Áê¼êGK¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤ËÄ¶Â®È¿±þ¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡×¤¹¤«¤µ¤º¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¢ªµõ¤ò¤Ä¤¯¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿½Ö´Ö
¡Ú¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Û¥í¥ê¥¢¥ó 3¡Ý1 ¥â¥Ê¥³¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î28Æü¡¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥¤¥ô¡¦¥¢¥é¥ó¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ë¡¦¥à¥¹¥È¥ï¡¼¥ë¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶Â®¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤«¤é¤Î¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È
¡¡¥â¥Ê¥³¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¤Ä¤¤¤¿²ÚÎï¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£¸ø¼°Àï5ÀïÏ¢Â³¥´¡¼¥ë´ØÍ¿¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9·î28Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè6Àá¤Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£ÆîÌî¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï4»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÆîÌî¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿37Ê¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¥í¥ê¥¢¥ó¤ÎGK¥¤¥Ü¥ó¡¦¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥à¥Ü¥´¤¬½Ð¤·¤¿½Ä¥Ñ¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿Áê¼êGK¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢ÆîÌî¤Ï¤¹¤°¤Ë±¦Â¤Ç¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥à¥Ü¥´¤Îµõ¤ò¤Ä¤¯¥·¥å¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢åºÎï¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÍî¤Á¤¤ì¤º¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Î¾å¤òÄÌ²á¤·¤ÆÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥À¥Ð¥Ç¥£»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï·èÄêÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÁªÂò¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿SNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡ÖÆîÌî¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤«¤é¥ë¡¼¥×¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¿¥¥ë¡¼¥×ÀË¤·¤¤¡×¡ÖÆîÌîÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡¼¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤È¿±þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï38Ê¬¤ËDF¥Æ¥£¥í¡¦¥±¡¼¥é¡¼¤¬2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥â¥Ê¥³¤¬¿ôÅªÉÔÍø¤Ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¼ºÅÀ¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¤È¸åÈ¾¤â2¼ºÅÀ¤·¡¢È¿·â¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿FW¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¤ÎPK¤Î¤ß¡£º£µ¨2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÆîÌî¤Ï65Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Ë