¡¡¥¤¥Þ¥É¥½÷»Ò¤¬½¸¤Þ¤ëºÇ¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢Åìµþ¡¦ÀÄ»³¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¡¼¡×¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ý¿Í¤¬¸Ê¤ÎÏÃ½Ñ¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤ò¡È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¡É¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¡£#3¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤Ï¡¢¹Á¶è¤Î²ñ°÷À©¤Î¥Ð¡¼¤ËÀøÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢ÃÎ¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼Â¤Ïº£¥¢¥Ä¤¤¤Î¤ÏÀÄ»³¤À¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆþ¼ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¤¬°î¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¡¼¡×¤ËÀø¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡·Ð±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¡¢Ï»ËÜÌÚ¤äÀ¾ËãÉÛ¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î1¥«·îÊ¬¤ÎÇä¾å¤¬¡¢ÀÄ»³¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤Ç²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£RG¤¬¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤óÂ·¤¤¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤³¤½¤Ê¤ó¤«¡Ê·ÝÇ½¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ð¡¼¤Î¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤Ï°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤À¤½¤¦¤À¡£Ì¾Á°¤Ï¡ÖYASUO¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÃËÀ¡£RG¤Ï¡ÖÈà¤ÏK-POP¤Î¡¢BTS¤Î»öÌ³½ê¤Î»Ò¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìë¤Ï¡Ø³Ú¤·¤¤½ê¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤Þ¤¿¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤è¤ê¡Ë