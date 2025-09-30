¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬8²ó2»à¤«¤é²ó¤Þ¤¿¤®¤Ç46¥»¡¼¥ÖÌÜ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4-2ÃæÆü¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçµÏ¿¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤â¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÍÞ¤¨¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¡£ÀèÆ¬¤Î¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬Ï¢ÂÇ¤Ç1,3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿¥»¥«¥ó¥É¸åÊý¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¤ò¥»¥«¥ó¥É¤ÎÊ¡±ÊÍµ´ðÁª¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë3ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤ËÀ¸´Ô¡£¤µ¤é¤ËÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢3²ó2¥¢¥¦¥È¤«¤é²¬ÎÓÍ¦´õÁª¼ê¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤Ë2¥é¥ó¤ò¸¥¾å¡£1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â4²ó¤Ë»°¼ÔËÞÂà¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤êÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¡¢5²ó¡¢6²ó¤ò3¿Í¤Ç¥¥Ã¥Á¥êÍÞ¤¨¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£6²ó85µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ4¡¢Ã¥»°¿¶4¡¢Í¿»Íµå2¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ë¤Ï¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç3ÈÖ¼ê¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬±»ô¹Ò¾çÁª¼ê¤ò»°¿¶¤Ë¤È¤ê¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢2¥¢¥¦¥È1,3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÇßÌîÍº¸ãÅê¼ê¤ÎË½Åê¤Ë¤è¤êµ®½Å¤Ê1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤ÏÂçÀªÅê¼ê¤¬¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1,2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÂ³¤ò2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£¤³¤³¤Ç¼é¸î¿À¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤òÅêÆþ¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬9²ó¤âÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæÅê¼ê¤¬º£µ¨3¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ÎÂçµÏ¿¤òÃ£À®¡£²ó¤Þ¤¿¤®¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Ï¡¢ÃæÆü¤Î¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤ËÊÂ¤Ó¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×46¥»¡¼¥ÖÌÜ¤Ç¤¹¡£