Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬WÇÕÍ½Áª¤Ç2-0¾¡Íø¢ª0-3ÇÔÀï¤Ø¡¡½Ð¾ì»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¡ÈË×¼ý»î¹ç½èÊ¬¡É
FIFAµ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026Í½Áª¤Ë¤Æ½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÍ¤·¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(SAFA)¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯3·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026Í½Áª¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂÐ¥ì¥½¥ÈÀï¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÍ¤·¤Ê¤¤¥Æ¥Ü¥Û¡¦¥â¥³¥¨¥ÊÁª¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬FIFAÄ¨²üµ¬Äê¡ÊFDC¡ËÂè19¾ò¤ª¤è¤ÓFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026Í½ÁªÂç²ñµ¬ÄêÂè14¾ò¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ê¡¢Åö³º»î¹ç¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿°·¤¤¤Ø¡£SAFA¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏFIFA¤Ë1Ëü¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¤ÎÈ³¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¡¢¥â¥³¥¨¥ÊÁª¼ê¤Ë¤Ï²ü¹ð¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç¾¡¤ÁÅÀ17¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹+8¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀ©ºÛ¤Ë¤è¤ê¾¡¤ÁÅÀ14¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹+3¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é¤Ï9¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¡£¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ï2¤Ä¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£6¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë8¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢¥¨¥ê¥È¥ê¥¢¤Î¼Âà¤ËÈ¼¤¦5¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë1¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¤Î2²óÁíÅö¤¿¤ê¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÁÈ¤Î¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤¬2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£2¼¡Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢1¼¡Í½Áª¤Î³ÆÁÈ2°Ì¤ÎÃæ¤«¤éÀ®ÀÓ¾å°Ì¤Î4¥Á¡¼¥à¤¬°ìÈ¯¾¡Éé¤Î½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤òÀï¤¤¡¢1¥Á¡¼¥à¤¬FIFA¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£