¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£³£°Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÎºÇÃæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ëà¥¹¥Æ¥ÞÌäÂêá¤ËÂÐ¤·Ä´ººÍ×µá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤äÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¿¤Á¤è¤ê¤â¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤äÅÞ°÷É¼¤Î¤É¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÍ¥°Ì¤ËÆÍ¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌîÅÞ´´Éô¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Á°¸¶À¿»ÊÁ°¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡Ö¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡ÊËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ë¤¬¼Ç¤¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£¾®Àô»á¤Ï¡ÊÁíºÛÁª¤«¤é¡ËÅ±Âà¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¡£¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤â²ñ¸«¤Ç¡Ö¡ÊÃæ½ý¤Þ¤¬¤¤¤ÎÅê¹Æ¤ò¡ËÌîÅÞ¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤ÁíÍý¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤Î¿®Íê¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»ö°Æ¤À¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æ¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ë´Ø¤·¤Æ¼ÁÌä¤¬¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö£Ø¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¡¢½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò½ÅÂç¤À¤ÈÂ¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬¤¢¤Þ¤êÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È½ÅÂç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¡¢º£²ó¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³°¹ñÀªÎÏ¤«¤é¤Î±Æ¶ÁÎÏ¹Ô»È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤òÂÇ¤Ä¡¢ÀµÅöÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¡¢½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿Ê¼¡Ïº»á¤¬ÁíºÛÁª¤ò¡Ë¼¤á¤ë¤«¡¢¼¤á¤Ê¤¤¤«¼Âà¤¹¤ë¤«¤Ï¤´ËÜ¿Í¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Ï¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤µ¤ó¤¬ÊóÆ»¤¹¤ë¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«¤éÄ´ºº¤·¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ¡¢ÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç¸øÉ½¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÁíºÛÁªÅê³«É¼Æü¤Þ¤Ç¤Ë·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¡£
