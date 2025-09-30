¥¤¥Á¥í¡¼¤Ë¼è¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¤Î·É°Õ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¡µåÃÄOB¤¬»¿¼¡ÖÈà¤é¤Ï³§¤½¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×
±óÀ¬Àè¤Î¥·¥¢¥È¥ë¡ÄÂçÀèÇÚ¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ò¸«¤¿»³ËÜ¤Î¹ÔÆ°
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Îº£µ¨ºÇ½ª¥«¡¼¥É¤Ç¥·¥¢¥È¥ë¤òË¬¤ì¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÈÀï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºÝ»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ë¸«¤»¤¿¡È·É°Õ¡É¤¬¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤«¤é¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤â»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡¢º£²ÆÆüËÜ¿Í½é¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£Àè¿Í¤Ø¤Î·É°Õ¤ò·ç¤«¤µ¤Ì»Ñ¤ò¡¢ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬¸ø¼°X¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°ÄÌ»»1442»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î»î¹çÁ°¸å¤ÎÈÖÁÈ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ø¥¢¥¹¥È¥óJr.»á¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£Èà¤é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë