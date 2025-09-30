ÅÄÃæ¾Âç¤¬ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡Ã£À®¡¡ÞÕ¿È¤Î85µå¤Ç6²ó2¼ºÅÀ¡Ä¡È²¦¼ê¡É¤«¤é4ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÂçµÏ¿
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬30Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯¡£6²ó2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é4ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ÎÂçµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È¾Ð´é¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤«¤é²ÖÂ«¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë3ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢2²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Ä´¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£3²ó¤ËºÙÀî¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø20¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢5²ó¤òÅê¤²È´¤¤¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¸å¤âÂ³Åê¡£6²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£º£µ¨ºÇÄ¹¥¿¥¤¤Î6²ó85µå¤òÅê¤²¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢4°ÂÂÇ2»Íµå2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¸«»ö¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤«¤é¤ÏÅÄÃæ¾¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á4¿Í¤¬·ÑÅê¡£ºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤êÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÊú¤¨¤ë¤â¡¢¼é¸î¿À¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬8²óÅÓÃæ¤«¤é²ó¸Ù¤®¤ÇÅê¤²¤ë¼¹Ç°¤Î·ÑÅê¤Ç¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢9²ó2»à¤ÇÄÔËÜ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¾¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ÆÎ¾¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¡¢ºäËÜ¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë³ÚÅ·¤ËÉüµ¢¤·¡¢3Ç¯´Ö¤Ç·×20¾¡¤òµó¤²¤ë¤â¡¢ºòµ¨¤Ï¤ï¤º¤«1ÅÐÈÄ¤ÇÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ª¥Õ¤ËÂàÃÄ¡£µð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç9»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£2¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.31¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤ÆÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î21Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¡¢5²ó1/3¤ò5¼ºÅÀ¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï²áµî¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¤Î3¿Í¡£ÅÄÃæ¾¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç78¾¡¡¢NPB¤Ç121¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡´û¤Ë3°Ì¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤Ï¡¢10·î1Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î143»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤¬º£µ¨Ãæ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡Ã£À®¤Ë¸þ¤±¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë