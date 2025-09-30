¼¡´ü¡ÖMacBook Pro¡×¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡© ÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÍ½Äê¤Ï¡Ä
¼¡´ü¡ÖMacBook Pro¡×¤ÎÎÌ»º¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ï2026Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¬¡¼¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼¡´üMacBook Pro¤Ï2025Ç¯¸åÈ¾¤«¤é2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê1·î¡Á3·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤é¡¢Æ±À½ÉÊ¤ÏÍèÇ¯¤Î3·î¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÃíÊ¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡´üMacBook Pro¤Ï¡ÖM5¡¿M5 Pro¡¿M5 Max¡×¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£
¤·¤«¤·¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤Ë¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎMacBook Pro¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ¤Î¹â¤¤Íµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¤è¤êÇö·¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ºÇ¿·2nm¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¡ÖM6¡¿M6 Pro¡¿M6 Max¡×¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏÄÌ¿®µ¡Ç½¡Ê¥»¥ë¥é¡¼µ¡Ç½¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î±½¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖiPhone Air¡×¤Î¡ÖC1X¡×¥Á¥Ã¥×¤äÆ±Åù¤Î¥«¥¹¥¿¥àÀß·×¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·2026Ç¯¤Ë2²ó¤â¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¼¡´üMacBook Pro¤Ï¸«Á÷¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ËÍè¤ë´°Á´¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: MacRumors
