¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/30¡Û10·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Øº£Ìë¤Ï¥Ê¥¾¥È¥ì¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤è¤ê¡¢timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤ÈÃöËó¼þÅÎ¤¬¿·¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥¤¥º¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é¸òÂåÀ©¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼ÏÈ¤òºÎÍÑ¡£¸Í¼¡½Å¹¬¡ÊTEAM NACS¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¡ÃÏÎÃ¤äÌÚÂ¼Úå¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡õ¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤Ê¤É¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ÎÏÈ¤ÇÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢10·î¤«¤é¼ÄÄÍ¡õÃöËó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Ä¾¶á7·î¤«¤é9·î¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¤ä¤¹»Ò¡£¤ä¤¹»Ò¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À2¿Í¤¬¡¢²¼È¾´ü¥ì¡¼¥¹¤ò¤è¤êÀª¤¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆÍÁ³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤À¤¬¡¢¼ÄÄÍ¤Ï¡Ö¸¬µõ¤µ¤Ï»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢2¿Í¤Ç¤³¤³¤«¤é¥Ð¥ó¥Ð¥óÀµ²ò¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×¡¢ÃöËó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¼Â¤Ï¾¡Éé¶¯¤¤¤Î¤Ç·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È·è¤á¤ë¡£2¿Í¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼ÄÄÍ¤Ï3²ó¡¢ÃöËó¤Ï1²ó¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¥Á¡¼¥à¤ÇÄ©¤ó¤À¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¿µ½Å¤Ë²òÅú¤ËÎ×¤à¼ÄÄÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅú¤¨¤Ê¤¬¤éÅ·Á³È¯¸À¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ëÃöËó¤È2¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÄÄÍ¤ÏÃöËó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡£´Ö°ã¤¨Êý¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÅ·ºÍ¤Ë¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Ö°ã¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¡ÊÃöËó¡Ë¤·¤å¤¦¤È¤Ï2²óÌÜ¤«¤é¤¤¤±¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼½é²ó¤Ç¤Ï¡¢ÃöËó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ñ¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÄÄÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ÎÅÀ¿ô¤Î¤Õ¤ë¤ï¤Ê¤µ¤Ë¡ÖÈÖÁÈ½Ð¶Ø¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿Á°¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¡ÊSnow Man¡Ë¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¡Ö¼ÄÄÍ·¯¤ÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤Èº£²ó¤â¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃöËó·¯¤ÎÌÌÇò¤¤¥ß¥é¥¯¥ë²òÅú¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¡£ÊÑ¤Ëµ¤Éé¤ï¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜÅª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¼«¤é2¿Í¤òº£²ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÈ´Å§¡£°¤Éô¡õ¼ÄÄÍ¡õÃöËó¤Î½é¥È¥ê¥ª¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡½ ¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÊ¹¤¤¤Æ
ÃöËó¡§ÅâÆÍ¤ËÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡ª
¼ÄÄÍ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÈÖÁÈ½Ð¶Ø¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Çtimelesz¥Á¡¼¥à¤Ç¡Ø¥Ê¥¾¥È¥ì¡Ù¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤Ï¡¢ËÍ¤ÏËè²ó»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤ó¤´¤¤¤Ò¤É¤¤À®ÀÓ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤ò¡Ê¾¾Åç¡ËÁï¤µ¤ó¤È¤·¤å¤¦¤È¤Î¤»¤¤¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÍ¤¬ÁêÅöÂ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦½Ð±é¤Ê¤¤¤«¤â¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃöËó¡§ËÍ¤ÏÆÍÁ³¤ÎÏÃ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¢¤È¡¢Âçµ±¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÄÄÍ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¤·¤å¤¦¤È¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£Å·ºÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã±½ã¤ÊÃÎ¼±¤ÎÌäÂê¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤·¤å¤¦¤È¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
ÃöËó¡§¤Ç¤â¡¢·ë¶Éº£²ó¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼½é²ó¤Î¼ýÏ¿¤ÇËÍ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¼ÄÄÍ¡§¤Ï¤¤¡¢Æ¬Ç¾ÇÉ¤È¤·¤Æ2¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡½ ¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼½é²ó¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ
¼ÄÄÍ¡§ËÍ¤Ïº£²ó·ë¹½ÅÀ¿ô¤¬±¿ÎÉ¤¯¾å¿¶¤ì¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÅÀ¿ô¤ò¼è¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆËè²ó¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÊý¤òÍ¥¾¡¤µ¤»¤ëÀª¤¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¸¬µõ¤µ¤Ï»ý¤Á¤Ä¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
ÃöËó¡§Âçµ±¤Ï¾å¿¶¤ì¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÁÛÄêÆâ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÄÄÍ¡§¤¤¤ä¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤å¤¦¤È¾å¿¶¤ì¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡£
ÃöËó¡§¤¤¤ä¡¢ËÍ¼Â¤Ï¾¡Éé¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È·è¤á¤ë¤Î¤Ç¡£2¿Í¤é¤·¤µ¤ò¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÃæ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ »ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
ÃöËó¡§¤Þ¤ºÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ²¼¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ÄÄÍ¡§timelesz¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉ2¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤É¤ì¤À¤±Àµ²ò¤Ç¤¤ë¤«¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¥Á¡¼¥àÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢2¿Í¤Ç¤³¤³¤«¤é¥Ð¥ó¥Ð¥óÀµ²ò¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¼ÄÄÍ¤µ¤ó¡õÃöËó¤µ¤ó¤¬¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Àï¤¤Êý¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¼ÄÄÍ·¯¤ÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤Èº£²ó¤â¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃöËó·¯¤ÎÌÌÇò¤¤¥ß¥é¥¯¥ë²òÅú¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¿Í¤¬²¿¤«¤òÍý²ò¤·¤¿¤È¤¤Î´é¤Ã¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÇ´é¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤ª2¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡Ø¥Ê¥¾¥È¥ì¡Ù¤ÎÌäÂê¤ÇÀµ²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡È²Ö¡É¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡ª²Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬¤È¤Ë¤«¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÅÙ½Ð¤¿ÌäÂê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¼õ¤±Åú¤¨¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾åÅÄ¡Ê¿¸Ìé¡Ë¤µ¤ó¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÌÌÇò¤¯ÎÁÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ëµ¤Éé¤ï¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜÅª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
