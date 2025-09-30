Âç²èÌÌ¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¡© ¼¡´ü¡ÖGalaxy Z TriFold¡×¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯µ¡Ç½¤¬¥Ð¥ì¤¿¡ª
¥µ¥à¥¹¥ó¤Î»°¤ÄÀÞ¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖGalaxy Z TriFold¡×¤Î¸ø¼°¤é¤·¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤¬Î®½Ð¤·¡¢Âç²èÌÌ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯µ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆ°²è¤Ï¥ê¡¼¥¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î@TechHighest¤¬X¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¤â¤Î¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢TriFold¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëOne UI¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¾ÜºÙ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥à¥¹¥óÀ½One UI¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÏÂç²èÌÌÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤òÆ±»þ¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²èÌÌ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤òGalaxy AI¤¬Àê¤á¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê½Ä²£Èæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¤ÎÆ°ºî¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´¤Ë³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÏÃ¤ÏÉâÆ°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢One UI¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯µ¡Ç½¤Ç¼«Í³¤Ë²èÌÌ¾å¤ò°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¤ò½Ä¸þ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤â²óÅ¾¤·¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤ßÊý¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³°ÉÕ¤±¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀÜÂ³¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÏOne UI¤ÎDeXµ¡Ç½¤¬Æ°ºî¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤òËÜÂÎ¤È³°Éô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î´Ö¤Ç°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï100ÇÜ¥º¡¼¥à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤Î¸÷³Ø¥º¡¼¥àÇÜÎ¨¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤»î¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Galaxy Z TriFold¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯É½¤µ¤ì¡¢¿ô¤«·î°ÊÆâ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¸¡Æ¤¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
