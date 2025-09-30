ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬²È¤ËÍè¤Æ¡ØÉÛÃÄ¤Ë±£¤ì¤¿Ç¡Ù¢ªÃæ¡¹½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¤½¤Ð¤ËºÂ¤Ã¤¿¤é¡Ä°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë½Ö´Ö¤Ë26Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¥°¥ô¥Ã¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×
1,318.3ËüÉ½¼¨¤µ¤ì¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬²È¤ËÍè¤Æ±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ç¤Î»Ñ¡£ÉÝ¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬²È¤ËÍè¤Æ¡ØÉÛÃÄ¤Ë±£¤ì¤¿Ç¡Ù¢ªÃæ¡¹½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¤½¤Ð¤ËºÂ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Û
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Íè¤¿¡ª¡×
X¡ÊTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¹õÇ¤¢¤µ¤ê¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±£¤ì¤ÆÂÎ¤Î°ìÉô¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹õÇ¤Î¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¡£¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ªÂð¤Ë¤Ï¥¬¥¹²ñ¼Ò¤Î¸¡ºº°÷¤¬Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¡×¤¬²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¡£ÉÛÃÄ¤Ë¤â¤°¤ë¤è¤¦¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÛÃÄ¤Î·ä´Ö¤«¤éÂÎ¤Î°ìÉô¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹õÇ¤Î¤¿¤á¿¿¤Ã¹õ¤Ç¡¢¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¹Ô¤Ã¤¿¡©¡×
¥¬¥¹¤Î¸¡ºº¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÛÃÄ¤Î¤½¤Ð¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃ¼¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤Æ¤Æ¡£¤Á¤é¤ê¤ÈÇÁ¤«¤»¤ë»Ñ¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡¢¤â¤¦¹Ô¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤â¤¦½Ð¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤Æ¤Æ¤Ë¿¨¤ì¡¢°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤Æ¤Æ¤À¤±¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬°¦¤ª¤·¤¯¡¢Âº¤¯¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È°Â¿´¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ¤Î¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¾²¤Ç¹Ô¤ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËµÛ¤ï¤ì¤¿¤ê¡Ä¡£¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¤ª¤Æ¤Æ¤À¤±½Ð¤·¤¿¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¼é¤Ã¤¿XÌ±¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ°Â¤À¤±ww¡×¡ÖÁ°Â¤À¤±¤Ç¤â¿´¤¬¤È¤í¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¹õÇ¤¢¤µ¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¤ª´é¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¹õÇ¤¢¤µ¤ê¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Ç¦Ìî¤¢¤Þ¤Í
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£