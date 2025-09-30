A¤§! group¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡¢¡È²Î¼ê¡É¾åÇòÀÐË¨²Î¤ËÂç¥Ï¥Þ¤ê¡Ö¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡A¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤Ë¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢³Áß·Í¦¿Í¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿Awesome City Club¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛA¤§! group¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤È¾Ð´é¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤¤¤·¤¤¤·¤ó¤¸¤Ë¤è¤ë¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£º´Ìî¤Ï²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡È¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ä¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤ÎÂè°ìÊâ¤ËËÍ¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¡£¤¦¤ì¤·¤µ¤È¶ÛÄ¥¤È¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¿®¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤100¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤ò±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤ò¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¼¤ò¾è¤»¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Þ¤¿¼¡¤Î¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ú¥Á¥«¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¥´ñ¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë²¶¤âÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤ä¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÀ¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£¡Öadieu¡Ê¾åÇòÀÐ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾µÁ¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤³¤Î´Ö½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤è¤¹¤®¤Æ¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¡Ö¶Ê¤â¤¤¤¤¤·²Î¤â¤ª¾å¼ê¤ä¤·¡¢À¤³¦´Ñ¤â¤¤¤¤¤·¡£Ç¯¤Ë1²ó¤·¤«¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤¹¤é¤âºÇ¹â¤ä¤·ÁÇÅ¨¤ä¤·¡£¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ëº£Ä°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¶Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤½¤Î¶Ê¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¤Ù¤¿Ë«¤á¤µ¤ì¤¿¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤ËAwesome City Club¤¬¼çÂê²Î¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤òÀ¸ÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï³Áß·¤¬¡ÖSnowish¡×¡¢º´Ìî¤È¾åÇòÀÐ¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡ÁÎø¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ¡Á¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¤Ï¡¢11·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
