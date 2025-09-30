¤¤¤ì¤¤¤¹¡¢²áµîºÇÂç9Ëü¿ÍÆ°°÷¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡¡K¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÎÇ®¶¸2Days¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤â
¡¡2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤¤¤ì¤¤¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ø¤¤¤ì¤¤¤¹ Summer Tour 2025¡Ö¤¨¤Ó¤Ð¤Ç¤£ - º× - FESTIVAL !!¡×¡Ù¤ò´°Áö¤·¤¿¡£27Æü¡¢28Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô10¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÆ°°÷¿ô¤È¤Ê¤ë·×9Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÇ®µ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡Ä¡ª¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È
¡¡¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿28Æü¤Ï¡¢¡È¤ªº×¤ê¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³«Ëë¡£¡Ö¤ä¤ëµ¤¡ª ¸µµ¤¡ª ¥Ð¥«Áû¤®¡ª¡×¤ò·Ç¤²¤¿±é½Ð¤Ï¡¢º×Óò»Ò¤äÄóÅô¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿±é½Ð¤ÇºÌ¤é¤ì¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Öº×¤ê¤Î¿ÀÍÍ¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤Ç³ØÀ¸¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¸µ¤Î»Ñ¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Ë9Ëü¿Í¤È¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢7th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÊü²Ý¸å¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¡Èº£¤Î¤¤¤ì¤¤¤¹¡É¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¹ç¿Þ¤Ë¥·¥ç¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢1¶ÊÌÜ¡Ö¤¤¤ì¥µ¥Þ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤«¤é²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²Æ¡ù¤é¤Ó¤å¡ùÂçºîÀï¡×¡Ö¤Î¤ó¤¹¤È¤Ã¤×¡ªL¢¦VE¥µ¥Þ¡¼¡Ê¢¦¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡Ê¤¤¤ì¤ê¤¹¡Ë¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëë´Ö±ÇÁü¡Ø¡Ú¥È¡¼¥¯¤Ç¡Û³Ø¹»¤«¤éÃ¦½Ð¤»¤è ¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉáÃÊ¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¥½¥í¡¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢½éÅÆ¤¬¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¡¢¤ê¤¦¤é¤¬¡ÖSELFISH SCREAM!!¡×¡¢-hotoke-¤¬¡Ö¤¤¤à¤¤¤à¡ú¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ó¡¼¥à¡×¤òÈäÏª¡£¡È»Ò¶¡ÁÈ¡É3¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖDeeper codE¡ÊE=È¿Å¾¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÍÅ¤·¤µ¤È¿§µ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¤¤³¤ÏMC¤Ç¡¢¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌ´¤ò·Ç¤²¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âIf¤Î¡ÖÌ¤´°À®¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¡×¡¢ÍªÍ¤¤Î¡ÖNAKEDANSWER¡×¡¢¡ÈÂç¿ÍÁÈ¡É¤Ë¤è¤ë¡ÖHello Again¡×¤Ê¤É¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤¬Â³¤¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎËë´Ö±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ç´¶¼Õ¤ò¶«¤Ö¡×¤Ê¤É¤Î´ë²è¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ë¤Ï¡ÖC.O.G¡×¡ÖPlace to be¡×¡ÖÎíÈÖ³¹¡×¡ÖCiRCUS¡×¤ÈÂ³¤¡¢¤¤¤ì¤¤¤¹¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÎÉý¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¶´¤ß¡¢·ëÀ®4¼þÇ¯µÇ°¥½¥ó¥°¡Ö°¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î»ëÀþ¤Î¸òº¹¤ä¤Õ¤ì¤¢¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤ì¤¤¤¹½é¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡Ö¿ÍÀ¸ëð²Î¡×¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖStay High!!¡×¤òÅê²¼¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÍò¤ÇK¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖÀ±¹ß¤ë¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Æ¥¤¥ë¡×¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éµÒÀÊ¤òÎý¤êÊâ¤¡¢¥é¥¹¥È¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤³¤¬¡Ö¤¤¤ì¤¤¤¹¤Î²Æ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡È¾Ð´é¤Çµ¢¤í¤¦¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡×¤È¸ì¤ê¡¢If¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤éÂç¹¥¤¤À¤¾¡ª¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤ò³°¤·¤Æ¶«¤ó¤À¡£ÍªÍ¤¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¿ô¤òÏ¢¤ì¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÀë¸À¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖÍªµ×µÙ²Ë¡×¤ÇÌÀ¤ë¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï»£±ÆOK¡×¤ÎÉ½¼¨¤¬¸½¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤È¡Èº×¤ê¤Î¿ÀÍÍ¡É¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤¬¾å±Ç¡£¿ÀÍÍ¤ÎÀ¼¤Ï¡Ö¤¤¤ì¥µ¥Þ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Îºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡ÊÁ°»³ÅÄ·ò°ì¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇºÆ¤Ó¡Ö¤¤¤ì¥µ¥Þ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤¬W¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¡¢Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀÂ¿¹¬´¶¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ì¤¤¤¹·ëÀ®5¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë10·î9Æü¤Ë¡Ø¤¤¤ì¤¤¤¹ 5th Anniversary Online LIVE¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¡¢´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
