¡ÖÂç»ö¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥â¥é¥Ï¥é¡õDV¤ÇºÊ¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¡¢¶ò¤«¤ÊÉ×¤Î¸å²ù¡Ã¥â¥é¥Ï¥éDVÉ×¤«¤é¤ÎÆ¨Ë´¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¡ÚÉ×ÌÜÀþ¡ÛºÊ¤ÈÂ©»Ò¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ
¤½¤ÎÆü¤ÎÁáÄ«¤Ï¤ä¤±¤ËÎÃ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡£»Å»ö¤ÎÃç´ÖÃ£¤ÈÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç°û¤ßÊâ¤¡¢»ÏÈ¯¤Çµ¢Âð¤·¤¿¡£ºÊ¡¦¤æ¤¦¤ß¤Ë¤ÏÄ«µ¢¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
°½¿Í¡Ö¡Ä¤¦～¤¤¡ª¡×
¤³¤ó¤ÊÁáÄ«¡¢ºÊ¤âÂ©»Ò¤â¤°¤Ã¤¹¤ê¤À¤í¤¦¤È¡¢¤Î¤ó¤¤ËÉ¡²Î¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é°ìÅÙ¥ê¥Ó¥ó¥°¤ØÆþ¤Ã¤¿¡£ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¿å¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢°ì¸ý´Þ¤à¡£¤½¤Î¿å¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿²¼¼¤Ø¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¤Ë»æ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£¡¡¤æ¤¦¤ß¡¦¤«¤Ê¤È¡×
¥á¥â¤Î²£¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿º§Ìó»ØÎØ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢²¶¤Ï¹²¤Æ¤Æ²ÈÃæ¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤æ¤¦¤ß¤È¤«¤Ê¤È¤Î²ÙÊª¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ¨¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î½Ö´Ö¡¢²¶¤Ï¸ç¤Ã¤¿¡£
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ºÊ¤¬²¶¤È¤Î·ëº§À¸³è¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²¶¤Î¥¥ì¤ä¤¹¤µ¤ä»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤òÇ¯²¼¤ÎÉ×¤È¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤æ¤¦¤ß¤À¤«¤é¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£²¶¤ÏºÊ¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²¶¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ä¾´¶Åª¤Ë¡¢¤â¤¦2¿Í¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡ÚºÊÌÜÀþ¡Û¥·¥§¥ë¥¿ー¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿´Ä¶
¤«¤Ê¤È¤È¥·¥§¥ë¥¿ー¤ËÆþµï¤·¤Æ¤«¤éÁá¿ôÆü¡£ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°½¿Í¤Ë¶±¤¨¤ëÆü¡¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¿´ÄìÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤È¤â¤³¤³¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ëÍ·¶ñ¤ÇÍ·¤Ö»Ñ¤âÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤²È¤òµ¤¤ËÆþ¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç¤«¤Ê¤È¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤ÈÂ©»Ò¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥ë¥¿ー¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¡¢°Ë¿á¤âËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ë¿á¡Ö²¶¤Î²È¤Î¶á¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢²¶¤ÎÍ§Ã£¤¬¥ªー¥Êー¤Ê¤ó¤À¡£¤æ¤¦¤ß¤Î¤³¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢²ÈÄÂ°Â¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¶á¡¹¡¢Æâ¸«¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
É×¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤ª¤Ó¤¨¡¢¿È´ó¤ê¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¤¤¯¾ì½ê¤â¤Ê¤¤¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¹¬¤»¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤¼¤Ò°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ò»×¤¤¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÆ»¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤¬¤¡§¼çÈÈ¤âËµ´Ñ¼Ô¤âÆ±¤¸Î©¾ì¡¢²Ã³²¼Ô¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È
º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯²¼É×¤«¤é¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤äDV¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëºÊ¤ÈÂ©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤¦¤ß¤È¤«¤Ê¤È¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë°½¿Í¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¸åÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
DV¤Ï¹ÔÀ¯¤Ê¤É¤Ç¤âÆ¿Ì¾¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤ÇÇº¤Þ¤º¡¢ÁêÃÌµ¡´Ø¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸Éô¤¬ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆâÍÆ¤äÉ½¸½¤òÊÑ¹¹¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
µ»öºîÀ®: ¼·ÍÕ Îè
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë