¤¸¤ï¤¸¤ï¤È²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡£¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯Äó¶¡¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ëÅ¹¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¥Þ¥ó¥â¥¹µé¤ËÂç¤¤¯¤Æ°Â¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¤¬¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÆüËÜ½é¾åÎ¦ ¡È¥Þ¥ó¥â¥¹µé¡É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕ400±ß
¡Ö°û¤ßÀÚ¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×´Ú¹ñÈ¯¡¢940ml¤Î¡ÈµðÂç¥³¡¼¥Ò¡¼¡É¤¬¿Íµ¤
¼«²ÈßäÀù¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¼«Ëý¤È¤¤¤¦¡¢ÁÏ¶È75Ç¯¤ÎµÊÃãÅ¹¡Ö¤×¤é¤ó¤¿¤ó¡×¡£ºÇ¶á¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µÊÃã¡¡¤×¤é¤ó¤¿¤ó¡¡4ÂåÌÜÅ¹¼ç¡¡Á°ÅÄ¹´î¤µ¤ó
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ3ÇÜ¤Ç¤¹¤Í¡£1¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤¬3ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£Ç¯´Ú¹ñ¤«¤é½é¾åÎ¦¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Þ¥ó¥â¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏS¡¦M¡¦L¤Î3ÃÊ³¬¡£L¥µ¥¤¥º¤Ï940ml¡ª¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Þ¥ó¥â¥¹µé¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤Ê¤ó¤È400±ß¤È¤¤¤¦°Â¤µ¡£
¥«¥Õ¥§¥é¥ÆL¤ò¹ØÆþ
¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤ß¤¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤ªÆÀ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Þ¥ó¥â¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¶âº¬Í¤ÂåÉ½
¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¡¢ÀÊ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¡¢¸úÎ¨¤«¤Ä¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Ë·Ò¤¬¤ë±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
´Ú¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤òÃæ¿´¤Ë¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤òÄ¶¤¨¤ë1000Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Ä«Çã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¤é°ìÆüÃæ°û¤á¤Þ¤¹¤Í¡£Âç¤¤¤¤·¡¢½Å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤êÇ¯´Ö405ÇÕ¾ÃÈñ
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Ãæ±ûÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÇ¯´Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ÏÌó405ÇÕ¡Ê2023Ç¯´ð½à¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñºß½»¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ§¿Í¡¦Æ±Î½¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ°û¤àÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜºß½»¤Î´Ú¹ñ¿Í¡¦¥ß¥ä¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¿É¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢´Å¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹¥¤¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ìÅÙ¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ò°û¤ß¤À¤¹¤È¡¢¾¯¤Ê¤¤ÎÌ¤À¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
