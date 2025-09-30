¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÈþÇÏ³Ø°úÂà»î¹ç¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ì¤º¡¡8²ó¤ËÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼µö¤·µÕÅ¾Éé¤±¡¡¥µ¥â¥ó¥º¤Ï6²ó¤ò¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë²÷Åê¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¸í»»
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ³ÚÅ· 2-1 ¥í¥Ã¥Æ(30Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
¥í¥Ã¥Æ¤ÏÈþÇÏ³ØÅê¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë½ªÈ×µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÇÏÅê¼ê¤¬¡¢¸ÅÁã¡¦³ÚÅ·Àï¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÇÏÅê¼ê¤ÏÀõÂ¼±ÉÅÍÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÈ´¤±¤ÆÀõÂ¼±ÉÅÍÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£ÀõÂ¼Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ò½ª¤¨¡¢ÈþÇÏÅê¼ê¤ÏÃæ±ûÂç¸åÇÚ¤Îß·Â¼Âó°ìÅê¼ê¤È¸òÂå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï4²óÎ¢¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤éÃÓÅÄÍèæÆÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¤ØÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤Ï2²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¥µ¥â¥ó¥ºÅê¼ê¤¬¡¢7²ó¤Þ¤Ç³ÚÅ·ÂÇÀþ¤ò¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤ë²÷Åê¤òÈäÏª¡£¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
8²óÉ½¤Ë¤Ï4ÈÖ¼ê¤Î¹âÌîæûÂÁÅê¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤³¤³¤ÇÀõÂ¼Áª¼ê¤ò¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÍÞ¤¨2¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼ÎÓ°ìµ±Áª¼ê¤Ë¥ì¥Õ¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¹õÀî»ËÍÛÁª¼ê¤Ë¤Ï½éµå¤ò¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢Ï¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²óÎ¢¤Ï¡¢Æ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¤«¤é»ûÃÏÎ´À®Áª¼ê¤È¾®ÀîÎ¶À®Áª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂåÂÇ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¾åÅÄ´õÍ³æÆÁª¼ê¡£¤³¤³¤Ç¾åÅÄÁª¼ê¤ÏÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬ºÇ¸å¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£