²£»³Íµ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¸å¤ÎÀ¼³Ý¤±¤Ë´¶Æ°¤·¤¿·Ý¿Í¤È¤Ï¡©¡Ö¥°¥Ã¤È¤­¤Þ¤·¤¿¡×

9·î29Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë¡¢8·î30Æü¡Á31Æü¤ËÆ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿SUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¤¬½Ð±é¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë´¶Æ°¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈÃæ¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¤«¤é¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿²£»³¤Ï¡¢¡Ö»õ°å¼Ô¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä«10»þ¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡È¤Ê¤¼Í½Ìó¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¡É¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ÎÆü¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê»õ²Ê°å»Õ¤¬¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Þ¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Ã¤Æ¡×¡Ö¡ÊÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ë105¡Ê¥¥í¡ËÁö¤ëÁ°¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¡Ö¹Ô¤¯¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªÍèÇ¯¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÆüÀäÂÐ»õ°å¼ÔÆþ¤ì¤ó¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²£»³¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥é¥½¥óÁö¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×ÀÚ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤¬¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËËÍ¤Î¤È¤³´ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ØÈè¤ì¤Æ¤ó¤Î¤Ë¿§¡¹Ê¹¤¤¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£´¶Æ°¤·¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤ÈÇØÃæ¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥«¥á¥é²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ë¡£¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡¢²¶¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¾åÅÄ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£