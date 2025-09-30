ÅÚ²°ÂÀË±¡¢»³ºê¸¿Í¤È¤Î¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥ª¥ÕSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç´¿´î¡Ö¤±¤ó¤¿¤ª¤Îå«¤¬Âç¹¥¤¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡ª¡×
9·î30Æü¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥ª¥ÕSHOT¤ò¸ø³«
ÅÚ²°¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÁá¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢ #Netflix ¥·¥ê¡¼¥º ¡Ø #º£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹ ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤¬ À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤«¤é 5Æü¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±ºî¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë»³ºê¸¿Í¡Ê¥¢¥ê¥¹¤³¤ÈÍÀ´ÎÉÊ¿Ìò¡Ë¤È¡¢¼«¿È¡Ê¥¦¥µ¥®¤³¤È±§º´ÌÚÍ®ÍÕÌò¡Ë¤Î»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¥¢¥ê¥¹¤È¥¦¥µ¥®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ ¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢²ñ¤¨¤¿¤È¤¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¡È¤²¤§¤à¡É¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ ¤À¤«¤é¤³¤½»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë ¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤¿¤Á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È ²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤·¤Æ ¤½¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤¬¥¦¥µ¥®¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤Þ¤¸²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤±¤ó¤¿¤ª¤Îå«¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö¤±¤ó¤¿¤ª¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÚ²°¤Ï2008Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç³èÌö¡£º£²ó¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎNetflixºîÉÊ¤È¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤ÇºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤¬9·î25Æü¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨»³ºê¸¿Í¤Î¡Öºê¡×¤ÏÎ©¤Äºê
