¡¡10·î3Æü¤ËÁ°ÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤È¡¢10·î24Æü¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬ ¤æ¤á¤®¤ó¤¬¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤½¤Î¼£Ìþ»Õ¡Ù¥Ê¥ë¥»ー¥Ê¤Ë¡Ø¥¬¥ë¥¯¥é¡Ù°æ¶Ü¿ÎºÚ¡¡2024Ç¯¥¢¥Ë¥á¡È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Ò¥í¥¤¥ó¡É4Áª
¡¡¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤ÆTVÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤¿¾¯½÷¡¦°æ¶Ü¿ÎºÚ¤¬¡¢Åìµþ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á--²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¡¢°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¡¢³¤Ï·ÄÍÃÒ¡¢¥ë¥Ñ¤È¶¦¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£·à¾ìÁí½¸ÊÔ¤ÏTV¥·¥êー¥ºÁ´13ÏÃ¤òºÆ¹½À®¤·¡¢¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤¿2Éôºî¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬¡Ù¤Ï¡¢MAPPA¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¡¢Cygames¶¦Æ±´ë²è¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£º´²ì¸©¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë7¿Í¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤òÉÁ¤¡¢2018Ç¯¤ËÂè1´ü¤¬¡¢2021Ç¯¤ËÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾ºî¤Î¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤È·à¾ìÈÇ¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬ ¤æ¤á¤®¤ó¤¬¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î²èÌÌ¤ËÍ»¹ç¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¸ÄÀ¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¤³¤È¤ÇÊü¤¿¤ì¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Î¾ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÂè1ÏÃ¤òÂêºà¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¡ÈÀ¼¡É¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£·§ËÜÊÛ¤òÏÃ¤¹°æ¶Ü¿ÎºÚ¤Î¥»¥ê¥Õ¤òº´²ì¡¦ÅâÄÅÊÛ¤Î¸»¤µ¤¯¤é¤¬¡¢¸»¤µ¤¯¤é¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò°æ¶Ü¿ÎºÚ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿ÆÃÊÌ¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¡ÊÁ°ÊÔ¤Þ¤¿¤Ï¸åÊÔ¡Ë¤È¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬ ¤æ¤á¤®¤ó¤¬¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Î´Õ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¾·ô¤ò»£±Æ¤·¡¢ÀìÍÑ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃêÁª¤Ç5Ì¾¤ËÎ¾ºî¥¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë