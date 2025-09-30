¡Úµð¿Í¡Û¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬°ÜÀÒ¸å½é¤Î£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¡¡¥Ô¥ó¥ÁÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬°ÜÀÒ¸å½é¤Î£¸²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£´¡¼£²¤Î£¸²ó¡£¤³¤Î²ó¤«¤é£´ÈÖ¼ê¤ÎÂçÀª¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤Î²¬ÎÓ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¡¢Â³¤¯ºÙÀî¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾åÎÓ¤È¥Ü¥¹¥é¡¼¤òÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÃ¥¤Ã¤Æ£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¿³È½¤Î¸µ¤ØÁª¼ê¤Î¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£¸²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÈÄ»³¤ò°ì¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£