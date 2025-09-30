SIAM SHADE¡¦DAITA¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ø¤ÎÁÊ¾ÙÄóµ¯¤òÊó¹ð¡¡·Ð°Þ¤âÀâÌÀ¡ÖËÁÆÂ¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¹Ô°Ù¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSIAM¡¡SHADE¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦DAITA¤¬30Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤¬ºî¶Ê¤·¤¿38¶Ê¤Î³Ú¶Ê»ÈÍÑº¹»ßÅùÀÁµá¤òÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÁÊ¾Ù¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡DAITA¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä DAITA¤Ï¡¢º£Â¼±É´î¡¡ÃæÀîÂÙ¡¡±óÆ£°ìÇÏ¡¡º´µ×´Ö½ßÆó¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¤¬ºî¶Ê¤·¤¿38¶Ê¤Î³Ú¶Ê»ÈÍÑº¹»ßÅùÀÁµá¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜÁÊ¾Ù¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤òÄóÁÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡4¿Í¤òÄóÁÊ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë¼«¿È¤¬4¿Í¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ä¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¾å¶â¤ä¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½»Ù±ç¶â¤ò½ä¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦±É´î¤¬DAITA¤ËÌµÃÇ¤Ç¡¢SIAM SHADE¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤òÃ±ÆÈ¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¡¢¡Öº£Â¼±É´î¤Ï¡ÖSIAM SHADE¡×¤Î¾¦É¸¸¢¤Î»äÊª²½¡¢µÚ¤ÓÆÈÀê¤ò´ë¤Æ¤¿¤â¤Î¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¿½ÀÁ¤Ï2025Ç¯7·î´°Á´¤ËÆÃµöÄ£¤Ë¤è¤ê¡ÖµñÀä¡×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤«¤é¸«¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢SIAM SHADE¤ÎÂ¸ºß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òËÁÆÂ¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¹Ô°Ù¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤Ï¡ÖËÜÁÊ¾Ù¡×¤òÄóÁÊ¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä DAITA¤Ï¡¢¸½ºß¤âSIAM SHADE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ï±Ê±ó¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥®¥¿¡¼¤òÁÕ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢»ä¤ÎºîÉÊ¡¢²»¿§¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤Û¤É²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡SIAM SHADE¤Ï1995Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1997Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö1/3¤Î½ã¾ð¤Ê´¶¾ð¡×¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡¼ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡¼¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï2002Ç¯3·î¤Ë²ò»¶¡£¤½¤Î¸å¡¢2007Ç¯¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇºÆ·ëÀ®¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±É´î¡¢KAZUMA¡¢NATCHIN¡¢½ß»Î¤¬2019Ç¯¤ËDAITA¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¸å¤ËÏÂ²ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£