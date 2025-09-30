¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¼¹Ç°¤ÎºÓÇÛ¡¡8²ó2»à¤«¤é¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹ÅêÆþ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ø¤¢¤È1¥¤¥Ë¥ó¥°
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í-ÃæÆü(30Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤Ï¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤ò8²ó2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤«¤éÅêÆþ¤·¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¤Ï¡¢ÂçÀªÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤³¤³¤«¤é¾åÎÓÀ¿ÃÎÁª¼ê¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤ÈÏ¢Â³»°¿¶¤Ç2¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¤³¤³¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼é¸î¿À¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤òÅêÆþ¡£ÈÄ»³Í´ÂÀÏºÁª¼ê¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¡¢ÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£8²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÂçÀªÅê¼ê¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÏÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Î¤«¤«¤ëÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£6²ó2¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ9²ó¤òÍÞ¤¨¤ì¤Ð¡¢°Î¶ÈÃ£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£