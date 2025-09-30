²¦ºÂÀï¤ÇÆ£°æÇÔ¤ì¡¢¼º´§¤Î¥Ô¥ó¥Á¡¡±Ã²¦¤Î°ËÆ£¤¬2¾¡ÌÜ
¡¡¾´ý¤ÎÂè73´ü²¦ºÂÀï5ÈÖ¾¡ÉéÂè3¶É¤Ï30Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÇÀè¼ê¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤¬103¼ê¤ÇÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡Ê23¡Ë¡áÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡¦²¦°Ì¡¦´ýÀ»¡¦´ý²¦¡¦²¦¾¤È¤Î¼·´§¡á¤òÇË¤ê¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ë¤¢¤È1¾¡¤È¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï¼º´§¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¡¶É¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤È2024Ç¯6·î¤Î±Ã²¦Àï5ÈÖ¾¡Éé¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀïÇÔËÌ¤È¤Ê¤ë¡£°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¼«¿È½é¤ÎÆó´§¤¬·ü¤«¤ë¡£Âè4¶É¤Ï10·î7Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡²¦ºÂÀï5ÈÖ¾¡Éé¤Ï»ý¤Á»þ´Ö³Æ5»þ´Ö¡£Àè¤Ë3¾¡¤·¤¿Êý¤¬²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£