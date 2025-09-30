CO2ÁíÎÌ»»ÄêµÁÌ³²½¤Ø¡¢¹ñ¸ò¾Ê¡¡·úÃÛ¤«¤é²òÂÎ¤Þ¤Ç¡¢28Ç¯ÅÙ¤á¤É
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢·úÊª¤òÂ¤¤Ã¤Æ²òÂÎ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤Ç½Ð¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤ÎÁíÎÌ¤ò·úÃÛ¼ç¤Ë»»Äê¤µ¤»¤ëÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¿·ÃÛ¤äÁý²þÃÛ»þ¤Ë»»Äê·ë²Ì¤ò¹ñ¤ËÆÏ¤±½Ð¤ë¤è¤¦µÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê·úÃÛÊª¤¬ÂÐ¾Ý¡£¼«¼çÅª¤ÊCO2ºï¸º¤òÂ¥¤¹¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢ºï¸ºµÁÌ³¤ÏÅöÌÌÀß¤±¤Ê¤¤¡£2028Ç¯ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Í¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤¬30Æü¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¹ñ¸ò¾Ê¤ÏÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤â´ØÏ¢Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢º£¸å¡¢ÇÓ½ÐÁíÎÌ¤Î»»Äê¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£
¡¡¹ñ¤Ø¤ÎÆÏ¤±½ÐÂÐ¾Ý¤Ï¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ5ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£