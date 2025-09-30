ÁíÌ³¾Ê

¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ï£³£°Æü¡¢£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÉáÄÌ²ñ·×·è»»¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡¢ÃÏÊý¸ø±Ä´ë¶È·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡Á´¹ñ£¶£·£¸¤Î¸øÎ©ÉÂ±¡»ö¶È¤Î·Ð¾ï¼ý»Ù¤ÏÁí³Û¤Ç£³£¹£µ£²²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£

¡¡ÀÖ»ú¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤éÌó£²ÇÜ¤ËËÄ¤é¤ß¡¢ÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤Î³ä¹ç¤â£¸£³¡¦£³¡ó¤È²áµîºÇÂç¤À¤Ã¤¿¡£¿¦°÷µëÍ¿Èñ¤¬Á°Ç¯ÅÙÈæ£µ¡ó¡¢ºàÎÁÈñ¤¬Æ±£³¡¦£±¡ó¤½¤ì¤¾¤ìÁý¤¨¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¡£

¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎºÐÆþÁí³Û¤ÏÀÇ¼ýÁý¤Ë¤è¤êÁ°Ç¯ÅÙÈæ£²¡¦£²¡óÁý¤Î£µ£¹Ãû£·£¹£³£¹²¯±ß¡¢ºÐ½ÐÁí³Û¤ÏÆ±£²¡¦£³¡óÁý¤Î£µ£·Ãû£¹£²£³£²²¯±ß¤Ç¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£

¡¡»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎºÐÆþÁí³Û¤ÏÆ±£´¡óÁý¤Î£·£±Ãû£³£¹£¹£¸²¯±ß¡¢ºÐ½ÐÁí³Û¤ÏÆ±£´¡¦£±¡óÁý¤Î£¶£¹Ãû£±£°£¹£±²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£