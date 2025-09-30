¥¤¥¹¥é¥à·Ï³Ø¹»¤ÇÎéÇÒÆ²¤¬ÆÍÁ³Êø²õ¡Ä3¿Í»àË´¡¢Ìó100¿Í¤±¤¬¡¡ÃË»Ò³ØÀ¸¤é¤¬ÎéÇÒÃæ¤Ç¸½ºß¤â38¿Í¤¬¤ì¤¤Î²¼Éß¤¤«¡Äµß½õ³èÆ°Â³¤¯¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¥¤¥¹¥é¥à·Ï¤Î³Ø¹»¤ÎÎéÇÒÆ²¤¬Êø²õ¤·¤Æ3¿Í¤¬»àË´¤·¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Çµß½õ³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÅì¥¸¥ã¥ï½£¤Ç29Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥à·Ï¤Î´ó½É³Ø¹»¤ÎÎéÇÒÆ²¤¬ÆÍÁ³¡¢Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÃË»Ò³ØÀ¸¤éÌó140¿Í¤¬¸á¸å¤ÎÎéÇÒÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3¿Í¤¬»àË´¡¢100¿Í¶á¤¯¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤â38¿Í¤¬¤¬¤ì¤¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢µß½õ³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¾À·¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎéÇÒÆ²¤ÏÁýÃÛ¹©»öÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤¬Êø²õ¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£