·ª¤Î»ºÃÏ¤Ç¡Ö·ª½¦¤¤¡×»þ´Ö¤ÏÌµÀ©¸Â¡ªÍÆ´ï¤Ë¼è¤êÊüÂê¡¢µÍ¤áÊüÂê¡ª½©¤ÎÌ£³Ð¤ò´®Ç½¡ÚÄ¹Ìî¡¦¾®ÉÛ»ÜÄ®¡Û
½©¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¹¡£·ª¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾å¹â°æ·´¾®ÉÛ»ÜÄ®¤Ç¡¢¡Ö·ª½¦¤¤¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÆÊÌÚ¤«¤é
¡Ö½é¤á¤Æ¾®ÉÛ»Ü¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
³ä¤ì¤¿¤¤¤¬¤ÎÃæ¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê·ª¤Î¼Â¡Ä¡£
¾®ÉÛ»ÜÄ®¤ÎÇÀ±à¤Ç¤Ï30¥¢ー¥ë¤Î·ªÈª¤Ë¤ª¤è¤½50ËÜ¤ÎÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ÞºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯Æü¸÷¤¬ËþÊ×¤Ê¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢´Å¤ß¤¬¶¯¤¤·ª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½Ü¤Î·ª¤òµá¤á¡¢Ä«¤«¤éÂçÀª¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤Á¤é¤ÎÇÀ±à¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡Ä¡£·ª½¦¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ÏÌµÀ©¸Â¤ÇÎÁ¶â¤Ï1100±ß¤«¤é¼è¤êÊüÂê¡¢µÍ¤áÊüÂê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÍÆ´ï¤ËµÍ¤áÊüÂê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×
»ûß·Ã£ºÈ¥¥ã¥¹¥¿ー
¡Ö»ä·ª½¦¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¥Õ¥ë¥×¥íÆÁ±Ê¸×ÀéÂå ÂåÉ½
¡Ö¤¤¤¤·ª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é·¤¤ÇÎ¾Êý¤Î¤¤¤¬¤ò¤à¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë½¦¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
½é¤á¤Æ¤Î·ª½¦¤¤¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¡ÖÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦³Ú¤·¤¤¡£·ë¹½¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤Þ¤À¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡×
¥Õ¥ë¥×¥íÆÁ±Ê¸×ÀéÂå ÂåÉ½
¡Ö¤Ï¤¤¡£Íî¤Á¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡×
¤½¤Î¸å¤â½¦¤¤Â³¤±¡Ä¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼ý³Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥×»³À¹¤ê¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
½¦¤Ã¤¿·ª¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ´ÍýÊýË¡¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Âé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
¾ø¤·¤¿·ª¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç»î¿©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥¯¥Û¥¯¤È¤Ë¤«¤¯´Å¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ê¤·¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¤è¤¦¡×
·ª¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÆÊÌÚ¤«¤éÍè¤¿½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
ÆÊÌÚ¤«¤é
¡Ö¤³¤ì¤ò¤à¤¤¤Æ½Â¤´¤È¼Ñ¤ë¡£¥³¥È¥³¥Èº½Åü¡¢±ö¤òÆþ¤ì¤Æ¤½¤ì¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×
·ª½¦¤¤ÂÎ¸³¤Ï·ª¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¡¢10·î½ª¤ï¤êº¢¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£