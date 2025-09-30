Âçºå¡¢Ë¬ÆüµÒ¤Î¾ÃÈñÌÈÀÇÇÑ»ßÍ×Ë¾¡¡´Ñ¸÷¸ø³²ÂÐºöºâ¸»¤Ë
¡¡ÂçºåÉÜ¤Ï30Æü¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡Ê´Ñ¸÷¸ø³²¡ËÂÐºö¤Îºâ¸»¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¾ÃÈñÀÇÌÈÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤ä¹ñºÝ´Ñ¸÷Î¹µÒÀÇ¡Ê½Ð¹ñÀÇ¡Ë¤ÎÀÇÎ¨°ú¤¾å¤²¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÍ×Ë¾½ñ¤ò¹ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£¸òÄÌº®»¨¤ä¤´¤ßÅê´þ¡¢¥È¥¤¥ìÉÔÂ¤òÎóµó¤·¡¢ÌÈÀÇÇÑ»ß¤Ç³ÎÊÝ¤·¤¿ºâ¸»¤Ë¤è¤êÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤ÏÉÜÄ£¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö´Ñ¸÷¸ø³²¤ÏÁ´¹ñ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Çµ¯¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£°ìÃÏ°è¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÉÜ¤Ï´Ñ¸÷¸ø³²ÂÐºö¤Îºâ¸»¤È¤·¤ÆË¬ÆüµÒÂÐ¾Ý¤ÎÄ§¼ý¶âÁÏÀß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Í¼±¼Ô²ñµÄ¤Ï8·î¡¢¸«Á÷¤ê¤òÄó¸À¡£µÈÂ¼»á¤ÏÆ³ÆþÃÇÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾ÃÈñÀÇÌÈÀÇÇÑ»ß¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£