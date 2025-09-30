¡ÚA¤§¡ªgroup¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡Û¾åÇòÀÐË¨²Î¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¡Öadieu¡×¤Ë¡Ö¥È¥ê¥Ä¥«¥ì¡È¤Æ¤Þ¤¹¡× ±Ç²è¡Ö¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡×¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ
「A§!group」の佐野晶哉さん、上白石萌歌さん、金指恭人さんがミュージカルアニメーション映画「トリヅカレ男」のプレミア上映会に登壇しました。
¼ç¿Í¸ø¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡È¤ä¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ä¤·¡¢¥Û¥ó¥Þ¤ËÆüËÜÃæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¡¢ËÍ¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡É ¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤ÆÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿³Áß·¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡È±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÍ¤Ï¿´ÇÛÀ¤Ê¤Î¤ÇÀ¼Í¥¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡£Èà¤ÎÌ¾Á°¤Ï³áÍµµ®¤¯¤ó¡É ¤È¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤Î³á¤µ¤ó¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë¥³¥Ä¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤Èº´Ìî¤µ¤ó¤â¡¢ ¡ÈËÍ¤â½é¤á¤ÆÀ¼Í¥¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢À¼Í¥¤ÎÍ§Ã£¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÏÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡É ¤È¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö ¡È¥È¥ê¥Ä¥«¥ì¡É ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡Èadieu¡ÊÆÉ¤ß:¥¢¥Ç¥å¡¼¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡É ¤È¡¢¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤¹¤ë¤È¤¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢ ¡È¤³¤Ê¤¤¤À½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ó¥ÞÎÉ¤¹¤®¤Æ¡£¶Ê¤â¤¤¤¤¤·²Î¤â¾å¼ê¤ä¤·¡¢À¤³¦´Ñ¤â¥¤¥¤¤·¤Ç¡£¥È¥ê¥Ä¥«¥ì¤¿¤è¤¦¤Ëº£Ä°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡É ¤ÈÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À³Áß·¤µ¤ó¤¬¡¢ ¡È¡Êº´Ìî¤µ¤ó¤¬¡ËÁ°¤Î¤á¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢ËÍ¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É ¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¡£º´Ìî¤µ¤ó¤Ï³Áß·¤µ¤ó¤Ë ¡È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡É ¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
