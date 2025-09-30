¤¤¤ÞÇã¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤iPhoneµ¡¼ï¤Ï¤É¤ì¡© 2025Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÂ»¤¹¤ë¡ÖÃæ¸ÅiPhone¡×¤ò²òÀâ
2025Ç¯9·î¤Ë¡ÖiPhone 17¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈ¯Çä¤¬³«»Ï¡£¿·¤¿¤ËLiquid Glass¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖiOS 26¡×¤âÆ±»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢iPhone¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¡Ö¤¢¤Þ¤ê¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤µ¡¼ï¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡ÖiPhone 11¤è¤ê°ÊÁ°¤Îµ¡¼ï¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö·¿Íî¤Á¤ÎPro¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¹ØÆþ¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ°ºî¤¬Â®¤¤¡×¡Ö¥«¥á¥é¤¬¹âÀÇ½¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¤¬¤è¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀÇ½º¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤Æ»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢Áàºî¤¹¤ë²èÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤¬iPhone¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Êµ¡¼ï¤òÁª¤ó¤Ç²¿¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸Å¤¤µ¡¼ï¤Ç¤Ï¡¢iPhone¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬½½Ê¬¤Ë»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ¿·¤Îµ¡Ç½¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¢¥×¥ê¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¹ØÆþ¤òÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤µ¡¼ï¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸Å¤¤iPhone¤Ï¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤äËÜÂÎ¤ÎÀÇ½ÉÔÂ¤¬ÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É¬Í×¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬Â¤ê¤º¡¢°ìÉô¤Î¥¢¥×¥ê¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç¡Ö¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤iPhone¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§iOS26¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤iPhone
¸Å¤¤iPhone¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎºÇ¿·OS¤Ç¤¢¤ë¡ÖiOS 26¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£iOS 26¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëiPhone¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦iPhone16e
¡¦iPhone16¥·¥ê¡¼¥º
¡¦iPhone15¥·¥ê¡¼¥º
¡¦iPhone14¥·¥ê¡¼¥º
¡¦iPhone SE¡ÊÂè3À¤Âå¡Ë
¡¦iPhone13¥·¥ê¡¼¥º
¡¦iPhone12¥·¥ê¡¼¥º
¡¦iPhone SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë
¡¦iPhone11¥·¥ê¡¼¥º
iOS 26¤è¤ê¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎiOS¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤âº£¸å¤Ï½ç¼¡¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤âºÇ¿·¤ÎiOS¤ò´ð½à¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸Å¤¤iOS¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¥¢¥×¥ê¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢Àµ¾ï¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éiPhone¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡¢ºÇÄã¤Ç¤âºÇ¿·iOS¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢§iPhone 11 / iPhone SE Âè2À¤Âå
iOS 26¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡¼ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖiPhone 11¡×¤È¡ÖiPhone SE Âè2À¤Âå¡×¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈó¿ä¾©¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÐ¾Ý´ü´Ö¡×2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤íÃæ¸Å¤Î¡ÖiPhone 11¡×¤È¡ÖiPhone 12¡×¤ÎÁê¾ì²Á³Ê¤Îº¹¤Ï1Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖiPhone SE Âè2À¤Âå¡×¤È¡ÖiPhone SE Âè3À¤Âå¡×¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¾®¤µ¤Ê²Á³Êº¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿·¤·¤¤µ¡¼ï¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¡ÖiPhone 11¡×¤È¡ÖiPhone SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¡×¤Ï¡¢iOS 26ÂÐ±þµ¡¼ï¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â¸Å¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¸åºÇ½é¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯Çã¤Ã¤Æ¤â¡¢1Ç¯¤Û¤É¤ÇiOS¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âiPhone 12°Ê¹ß¤Îµ¡¼ï¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢§·¿Íî¤Á¤·¤¿Pro¥â¥Ç¥ë
¤Þ¤¿¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿Pro¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤Þ¤ê¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Pro¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Æ±¤¸À¤Âå¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·¿Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤à¤·¤í¡¢¸Å¤¤Pro¥â¥Ç¥ë¤è¤ê1¡Á2À¤Âå¿·¤·¤¤É¸½à¥â¥Ç¥ë¤ÎiPhone¤ÎÊý¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Ï¡¢±Õ¾½²èÌÌ¤Î¾åÉô¤Ë¡Ö¥Î¥Ã¥Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥«¥á¥é¤ä¥»¥ó¥µ¡¼ÍÑ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤ÉôÊ¬¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²èÌÌ¤Î°ìÉô¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·iPhone 15¤Ç¤Ï¤³¤Î¥Î¥Ã¥Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êiPhone¤ÎÁ°ÌÌ¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¡ÖUSB-CÃ¼»Ò¡×¤ÎºÎÍÑ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏiPhone 15°ÊÁ°¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏAppleÆÈ¼«¤Î¡ÖLightning¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Îµ¡¼ï¤«¤é°ìÈÌÅª¤Ë¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëType-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Â¾¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤È¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¶¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥¿¥óÄÉ²Ã¡×¡Ö¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤¬48MPÂÐ±þ¡×¡Ö¸÷³Ø2ÇÜ¥º¡¼¥à²ÄÇ½¡×¤Ê¤É¡¢ÂçÉý¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¿Ê²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢Ãæ¸Å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âiPhone 15¤Ê¤é¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯»È¤¨¤ëµ¡¼ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¤Ð¤ó¤«¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¬¥¤¥É¡Ë)
