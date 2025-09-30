¡È¥«¥¹¥Ï¥é¡ÉÂÐ±þ¤Ç±ê¾å¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¼Õºá¤â¸·¤·¤¤À¼Â³¤¯¡Ö¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶»Êµ°¤¤¡¢¡¢¡¢¡×
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öpium¡×¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï9·î30Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úpium¤¬¼Õºá¡Û
¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢³°Éô¹Ö»Õ¤ò¾·¤¤¤¿ÀÜµÒ¸¦½¤¤ä¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÊ¤ÌÌÄ´ºº¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸¦½¤ÂÎÀ©¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶µ°é¡¦»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´°Õ¸«¡¦¤´Í×Ë¾¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸Ä¿Í°¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¡¢²þÁ±¤Ë·Ò¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍÎÉþ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î²Ä°¦¤¤¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤Î¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ä°¦¤¤¤òÄü¤á¤µ¤»¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤è¡Å¤¿¤¯¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¤òÃå¤ë¤Î¤òÄÙ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶»Êµ°¤¤¡¢¡¢¡¢³ºÅö¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤«»Ä¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¡¢¡¢¡©¡×¡ÖµÒ¤ËÀÕÇ¤Å¾²Ç¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë»×¤¤¤Î³°Ç³¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤éº£¹¹¼Õ¤ë¤Î¥¬¥Á¤Ç¤ª¤â¤í¤¤¡¡Â¿Ê¬¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÃÏ¤ËÍî¤Á¤¿¤«¤é¤â¤¦¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²Ä°¦¤¤¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¤±¤ÉµÒ¤Î²Ä°¦¤¤¤ÏÄü¤á¤µ¤»¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ã¤Æ¤â¤¦Ç§¼±¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÍèÅ¹¤·¤¿µÒ¤ÎÍÆ»Ñ¤ò¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£ÀÜµÒ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹°÷¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¿¤À¼Õºá¤À¤±¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤«¤³¤³¤ÇºÆÅÙÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¼ÕºáÊ¸¤Ê¤Î¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ò¥´¥ê²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¶¯¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Öº£¹¹¼Õ¤ë¤Î¥¬¥Á¤Ç¤ª¤â¤í¤¤¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤Èº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£28Æü¤Ë¡Ö¡È¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡É¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍøÍÑµÒ¤«¤é¡ÖÀÜµÒÂÖÅÙ¤¬°¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÀÜµÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤´°Õ¸«¡¦¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤µ¤ä¤Ô¤µ¤ó¤âÆ±Æü¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¡È¤«¤ï¤¤¤¤¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¤ªÍÎÉþ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ø¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òº£¸åÅ°Äì¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢³§ÍÍ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
