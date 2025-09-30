¡ÖÍ¥¤·¤¯¤â¤Ê¤¤·»¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡×¾®³ØÀ¸¤ÎÄï¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬²¹¤«¤¯¤Æµã¤±¤ë
¡¡¤¢¤ëÆü¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î´ù¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê²ñÏÃ¤·¤Ê¤¤¾®³ØÀ¸¤ÎÄï¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡·»Äï¤ÎÆü¾ï¤Î°ìËë¤ò¤È¤é¤¨¤¿Åê¹Æ¤¬¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤¨¤Î¤¹¤È¡×¤µ¤ó¤¬¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÄï¤¬¤¯¤ì¤¿ ¼«Ê¬¤Î¾®¸¯¤¤¤Ç¥°¥ßÇã¤Ã¤¿¤é¤·¤¤ ÊÌ¤ËÍ¥¤·¤¯¤â¤Ê¤¤·»µ®¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î´ù¤Î¼Ì¿¿¡£
¡¡´ù¤Î¾å¤Ë¤Ï1ÂÞ¤Î¥°¥ß¤È¡¢¥²¡¼¥à¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö³ë¾ë¥ê¡¼¥ê¥ä¡×¤Î¥«¡¼¥É¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤é¤·¤¤¹ë²÷¤Ê¼ê½ñ¤¤Ç¡ÖÊÙ¶¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¨¤Î¤¹¤È¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤«¤é¡¢·è¤·¤Æ¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë£²¿Í¡£¤·¤«¤·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Äï¤«¤é·»¤Ø¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦¡×¡Ö¤¤¤¤»Ò¤ä¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶Æ°¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¨¤Î¤¹¤È¤µ¤ó¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¡¢Äï¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¡£À¸³è¥ê¥º¥à¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤¿¤á¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤¨¤Î¤¹¤È¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤Ê¤¼¤«ÌÓ·ù¤¤¤·¤Æ¤ÆÎä¤¿¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÄï¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¸½ºß¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥°¥ß¤ò3¸ÄÇã¤¦¤È¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢Äï¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÅ¹ÊÞ¤Ø´ó¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤½¤³¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤¨¤Î¤¹¤È¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿Äï¤µ¤ó¤â¥«¡¼¥É¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤ÏÄï¤µ¤ó¤¬¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¨¤Î¤¹¤È¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¸åÆü¡¢¼«¼¼¤Î´ù¤Î¾å¤Ë¡¢Äï¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÇÁª¤ó¤À¡Ö³ë¾ë¥ê¡¼¥ê¥ä¡×¤Î¥«¡¼¥É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ï¾¡¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤è¤È¾¯¤·ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¡ÊÃÖ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ÇÅÜ¤ê¤Ê¤ó¤«Ëº¤ì¤ÆÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤ÆÄï¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ®½Å¤Ê¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¤¨¤Î¤¹¤È¤µ¤ó¤Ø¥°¥ß¤È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¸å¡¢·»Äï¤Î´Ö¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë²ñÏÃ¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿¿Áê¤ÏÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü¡¹ÊÙ¶¯´ù¤Ë¸þ¤«¤¦·»¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¥«¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë·»¤Î²£´é¤Ë²¿¤«¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÄï¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄï¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ï¤¨¤Î¤¹¤È¤µ¤ó¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¨¤Î¤¹¤È¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â°ÕÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Í¥¤·¤¯¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤¨¤Î¤¹¤È¤µ¤ó¡Ê@enn_st_sinosawa¡Ë
