¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Þ¥Í¡¼¾ðÊó¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡©³°¿©¤Ï½îÌ±Åª¤Ê¤ªÅ¹¤òÁª¤ó¤Ç2025Ç¯10·î¡¢ÂÀÍÛ¤Ï¼ç¤ËÅ·ÇéºÂ¤ò±¿¹Ô¤·¡¢·îÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï¶âÀ±¤âÅ·ÇéºÂ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò¸òÀ¸³è¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤ªÍ¶¤¤¤Ç¤â¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Õ³°¤È³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¦¤ì¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¥Þ¥Í¡¼¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï2025Ç¯10·î¤Î²´ÍÓºÂ¡Á²µ½÷ºÂ¤Î¶â±¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
²´ÍÓºÂ10·î¤Î²´ÍÓºÂ¤ÏµÈ¶§¤¬º®ºß¤¹¤ë±¿Àª¡£¹¬±¿¤Ê¤Î¤ÏÉÊ¤Î¤¤¤¤¼Ò¸ò½Ñ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤òÍ¿¤¨¤ëÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾åÉÊ¤Ê¿Í¤Î¥Þ¥Í¤¹¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤Î¤Ï¸òºÝÈñ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÈñ¤¬ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤«¤µ¤àÅÀ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¥±¥Á¤ë¤È¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¹¬±¿¤ò°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤ÇÀáÌó¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡£¸·¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¤éÃù¶â¤«¤éÍ»ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤â¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§Á´¿È¤¬±Ç¤ë¶À
²´µíºÂ²´µíºÂ¤Î10·î¤Î±¿µ¤¤Ï°ÂÄê¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¤µ¤é¤Ë½¼¼ÂÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£Ã±¤ËÊª¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»×¹Í¤äÏÃ¤·Êý¤Ê¤É¤âÍýÏ©À°Á³¤È¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Í¡¼ÌÌ¤Ï10·îÁ°È¾¡¢»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¤òÇã¤¦¤Î¤ÏNG¡£Í¾Ê¬¤ÊÅßÊª°áÎà¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¡£¤Þ¤¿³°¿©¤òÈò¤±¡¢¼«¿æ¤¬¡û¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Ý¥·¥§¥Ã¥È
ÁÐ»ÒºÂ±¿Àª¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¤Î10·î¤ÎÁÐ»ÒºÂ¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê±é½Ð¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¾Î»¿¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë²Ú¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë°Å¼¨¤¬¡£¥ª¥É¥ª¥É¤»¤º¡¢Æ²¡¹¤È¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö»ä¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÌµÍý¤Ë¤Ç¤â»×¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¥«¥®¡£
¶âÁ¬ÌÌ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£¾®¤µ¤Ê½ÐÈñ¤â½Å¤Ê¤ë¤È°Õ³°¤ÈÂç¤¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢É´¶Ñ¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿ÍÎÉþÂå¡¢¥¨¥¹¥ÆÂå¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÂå¤Ê¤É¿È¤ò¾þ¤ë¤¿¤á¤Î½ÐÈñ¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Ö¥í¡¼¥Á
³ªºÂ10·î¤Î³ªºÂ¤Î±¿µ¤¤ÏÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¤Á¡£¼þ°Ï¤È¥â¥á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¸¶°ø¤Î¤è¤¦¡£¤â¤·¤â¥´¥¿¤Ä¤¤¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¡¢Ì£Êý¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤È¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¶â±¿¤Ï°ÂÄê¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë²È·×¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏÌµÂÌ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¾¯³Û¤Ç¤âÃùÃß¤Ë²ó¤¹¹©É×¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ªµëÎÁ¤«¤éÅ·°ú¤¤ÇÀÑÎ©Ãù¶â¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§ÏÂÍÎ·óÍÑ¤Î¤ª»®
»â»ÒºÂ¹¥Ä´¤Ê¤Ò¤È·î¤òÁ÷¤ì¤ë10·î¤Î»â»ÒºÂ¤Ç¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤È¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤³¤½µ¤Æñ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£¤¤¤º¤ìÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ¤¬¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¶âÁ¬ÌÌ¤Ï¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ë¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë10·îÁ°È¾¡¢¤ª¶â¤Î½ÐÆþ¤ê¤òºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤·¥Î¡¼¥È¤Ë¼ê½ñ¤¤¹¤ë¤Î¤â¡û¡£¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ÎÊÊ¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î¤¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Ä
²µ½÷ºÂ10·î¤Î²µ½÷ºÂ¤Ï°ÂÂÙ±¿¤¬°Å¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤¬²º¤ä¤«¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èù¾Ð¤ß¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤µ¤é¤Ë±¿µ¤¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¾Ð´é¤Ë¿Í¤òÌþ¤ä¤¹ÎÏ¤¬½É¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ë±¿¤â¡£¶À¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¡£
¶âÁ¬ÌÌ¤Ï10·îÁ°È¾¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë½ÐÈñ¤Ê¤é¥»¡¼¥Ö¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Ð¤·¤¿Ê¬°Ê¾å¤Î¸«ÊÖ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§»É½«¤Î¾®ÊªÆþ¤ì
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)