¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹£Â£Ã¡ÖÇ½ÅÐ4´§¡¦ÃÎÇ°2´§¡ªÈôÌö¤Î2Ç¯ÌÜ¤ÏºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤Î7°Ì¡ª¡×
9·î28Æü¤Çº£µ¨¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¤¿NPB¥Õ¥¡ー¥à¥êー¥°¡£NPB»²²Ã¸å2Ç¯ÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ºòµ¨¤ÎºÇ²¼°Ì¤òÃ¦½Ð¤·¡¢£·°Ì¤Ç¥·ー¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢º£µ¨¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°8µåÃÄÃæ¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¼¡¤°¡¢¥êー¥°2°Ì¡Ê9·î27Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤ê¡¢ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£
º£µ¨4´§¤Î¥¨ー¥¹¡¦Ç½ÅÐ¿óÅÔ
¤Þ¤¿¡¢¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨ー¥¹¡¦Ç½ÅÐ¿óÅÔ¤Ï¡¢¾¡Íø¿ô¡¦ËÉ¸æÎ¨¡¦Ã¥»°¿¶¿ô¡¦¾¡Î¨¤Ç¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¡¢4´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤Î5¾¡¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë12¾¡¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢Âç¹õÃì¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
Ç½ÅÐ¤Ï¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÇ½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê¡Û
¡Ö¥Áー¥à¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¡Ø¾¡¡Ù¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤¬7°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼óÇ¾¿Ø¤ä¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
2Ç¯Ï¢Â³¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡¦ÃÎÇ°ÂçÀ®
¤µ¤é¤Ë¡¢ºòµ¨¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿ÃÎÇ°ÂçÀ®¤Ï¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¦ºÇÂ¿ÂÇÅÀ¤Î2´§¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ûー¥à¥é¥ó¿ô¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î4ËÜ¤«¤é9ËÜ¤ËÁý¤¨¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âHR¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿Ä¹ÂÇÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
ÃÎÇ°¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ä¡Ä
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤â¥Áー¥à¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ýー¥¿ー¤äÎ¢ÊýÍÍ¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤â¤È¤ÇÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏµîÇ¯¤Î¿ô»ú¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Î»ØÌ¾¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÇ½ÅÐ¤ÈÃÎÇ°¡£2024Ç¯¤Î²¼ÀîÈ»Í¤(¸½¡¦¥ä¥¯¥ë¥È)¤ËÂ³¤¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î»ØÌ¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Íèµ¨¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢¨²èÁüÄó¶¡¡§¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC
¢¨¥Çー¥¿¤ÏNPB¤Î¸ø¼°µÏ¿¤Ë¤è¤ë¡£