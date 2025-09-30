濡れた物が収納したままで乾く。魔法のようなトイレトリーケース
銭湯帰りのカミソリやシャンプー、アウトドアで使った食器用洗剤やスポンジ、旅行に持ち出す歯ブラシ…。どれも防水ケースに入れると、「あとで乾かす」のが地味に面倒なアイテム。
でもマタドールの「フラットパックトイレトリーケース」（税込4,400円）を導入したら、あとで乾かす手間がなくなった。濡れた物を入れておくだけで、自然と乾いていく魔法のようなポーチなのだ。
ただの防水袋じゃない。透湿防水だからラク
一般的な防水ポーチやジップ付きバッグは、水漏れしない代わりにまず乾かない。でもこのフラットパックは透湿防水機能があり、中からの水漏れは防ぎつつ、水蒸気を外に逃がしてくれる。
濡れた物は帰宅後に乾かさないと衛生的に不安だし、カビの原因にもなる。でも、マタドールのケースなら軽く水気を切って入れっぱなしでOK。
実際に、シャワーで使用した洗剤とカミソリを入れ、一日放置した。パック内にも無数の水滴がついていたのが、翌日にはサラッと乾燥。イヤな臭いもなく、清潔に保たれている。
カラビナとの組み合わせで使い勝手がアップ
形状はいわゆるロールトップ式の密閉袋。空気をしっかり抜いて閉じれば、圧縮袋のようにコンパクトに。かさばりがちな洗面ギアも、パッキングの最後にスッと隙間に差し込める。
ハングループにタオルバーやカラビナをかけて、どこにでも吊り下げられるので便利。床置きゼロで衛生的だし、シャワーなど立って使う場面でも扱いやすい。
キャンプやBBQでは、洗剤とスポンジを入れておく。置き場がなかったり、流し台が汚れていても浮かせることができるので、清潔に保つことができる。
濡れ物の「あとで」をゼロにする魔法の袋
濡れ物はいったん防水袋→帰って乾かすという二度手間が常識だったが、フラットパックトイレトリーケースは、入れる→運ぶ→気づけば乾く魔法の袋だった。
水は外へ出さず、湿気だけ逃がす--。銭湯に行くのがもっと楽しくなる。
Source: マタドール, Photo: Yuhei Tokimatsu