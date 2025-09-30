ÍÌ¾´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÀ¾¸Ð¤Ë¡Ö¥µ¥á¡×¤¬½Ð¸½¡©¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤ÇÍÌ¾´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÀ¾¸Ð¤Ë¡Ö¥µ¥á¡×¤¬¸½¤ì¤¿¡©¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤ÏÞ¶¹¾¾Ê¹º½£»ÔÀ¾¸Ð·Ê¾¡ÃÏ¸ø°ÂÊ¬¶É¤¬Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡¼«Æ°²½¸¦µæ½ê¤È¸¦µæ³«È¯¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¡ÖÀ¸ÊªÌÏÊï¥í¥Ü¥Ã¥Èµû¡×¤Ç¡¢À¾¸Ð¸þ¤±¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥Èµû¡×¤Ï¸Ð¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶Ã¤¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÌ±ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥Èµû¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥³¥¤¤Î·Á¤òÌÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÄ¹¤ÏÌó60¡Á70¥»¥ó¥Á¡£Ç»¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥ê¥³¥óÀ½¤Î³°Èé¤Ï¼ÂºÝ¤Îµû¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«4¡Á5¥¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£ÂÎ¤ÏÎ®Àþ·Á¤Ç¡¢Æ¬Éô¤Ë¤Ïµû¤Î¡ÖÌÜ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿åÃæ¥«¥á¥é2Âæ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¹ÂÎ¤ÏÌ©ÊÄ¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èø¤Ò¤ì¤Ï½ÀÆð¤ÊÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Îµû¤Î¤è¤¦¤Ëº¸±¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¡£¿¶Æ°¼þÇÈ¿ô¤Ï1¡Ý5Hz¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ë¤®¿Ê¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏËèÉÃ0¡¥3¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤·¡¢Àõ¿å°è¤ò±Ë¤°ºÝ¤â¿åÎ®¤ÎÍð¤ì¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÀ¸¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¤Îµß±çÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢·Ù´±¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥Èµû¤ò¿åÃæ¤ËÅêÆþ¤·¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤ÇÁÜº÷¥¨¥ê¥¢¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µûÂÎ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´·À¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç°ÌÃÖ¤ò»»½Ð¤·¡¢Æ¬Éô¤Î»ë³Ð¥»¥ó¥µ¡¼¤¬Âù¤Ã¤¿¿åÃæ¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤äºâÉÛ¤Ê¤É¤ÎÊªÉÊ¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄìÉô¤Î¶âÂ°ÃµÃÎ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àõ¤¤Å¥¤ËËä¤â¤ì¤¿Êª¤Ç¤â¤½¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤Ç¤¡¢¤½¤Î¸íº¹¤Ï10¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø°ÂÊ¬¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ä¼ºÊª¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤ëµ¡Ç½¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èµû¤¬¿åÀ¸Æ°¿¢Êª¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¡¢¹â²òÁüÅÙ»ë³Ð¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¼«Æ°Åª¤Ë±ÇÁü¤òÊáÂª¤·¡¢³°Íè¼ï¤ÎËÉ½üÂÐºö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¿åÄ»¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤Ë¶á¤Å¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ò¶Ã¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Æ°¤Ç¸ºÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÐÄì¤Î´ä¤ä¿åÁð¤Ê¤É¤Î¾ã³²Êª¤ò¼«Æ°Åª¤Ë²óÈò¤·¡¢¿å°è´Ä¶¤Ø¤ÎÆó¼¡Åª¤Ê±Æ¶Á¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë