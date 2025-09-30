渋谷で「SWIMMER」復活5周年記念カフェ開催へ！ レトロかわいいメニューやグッズを用意
雑貨ブランド「SWIMMER」復活5周年を記念したテーマカフェ「SWIMMER CAFE 〜5thをぎゅっ！〜」が、10月9日（木）〜11月16日（日）の期間、東京・渋谷にある「BOX cafe＆space SHIBUYA109 渋谷店」で開催される。
【写真】昔ながらの喫茶店メニューも！ テーマカフェの詳細
■フォトジェニックなテーマカフェ
今回開催される「SWIMMER CAFE 〜5thをぎゅっ！〜」は、“10月26日（日）はSWIMMER復活5周年の記念日！“をコンセプトにした、レトロかわいさ溢れるフォトジェニックなテーマカフェ。
カフェには、「SWIMMER」のキャラクターたちが大集合した「ぎゅぎゅ！っとオムライス」をはじめ、昔ながらの喫茶店を思わせる「よそゆきレースなナポリタン」や「おめかしリボンサンド」など、かわいいメニューが並ぶ。
また、各キャラクターのマシュマロがのった「きゅーとなSWIMMERケーキ」や、豪華な「5th Anniversary▽パンナコッタ・ア・ラモード」といったスイーツがそろうほか、「SWIMMER」らしいカラフルな各種ドリンクも展開される。
さらに、オリジナルグッズとカフェ利用特典も用意。グッズには「缶マグネット」や「アクリルチャーム」、「クリアファイル2枚セット」、「巾着」、「ティーマグカップ」など、レトロ感満載のキュートなアイテムが登場する。
※▽はハートが正式表記
