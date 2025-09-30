¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤Ç¤ÏÃ»È±¡Ä31ºÐÇÐÍ¥à·ãÊÑá»Ñ¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥µ¥é¥µ¥é¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¡ª¡×9¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·
¥µ¥é¥µ¥é¥í¥óÌÓ¤ÇÁêËÀ¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ø
¡¡¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬9¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ø¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï¥Ç¥Ã¥«¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÎ¹¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÌîÂ¼¼þÊ¿(31)¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¾å²¼¹õ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¥³¡¼¥Ç¤ÇÆüËÜºÇËÌÃ¼¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë½¡Ã«Ì¨¤Ç°¦¼Ö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Û¤«¤Ë¤âÃÎ¾²Æ½¤Ê¤É¤ÎËÌ³¤Æ»¤Î³ÆÃÏ¤ò¥Ð¥¤¥¯¤ÇË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¡ª¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥µ¥é¥µ¥é¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤è¤¹¤®¡×¡ÖÌîÂ¼¤µ¤ó½Â¤¤¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤â¤´ËÜ¿Í¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ó¡©¡©¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ï¥Ç¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¤Ã¡×¡Ö¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÌóÂ«¤ä¤Ã¤¿¤ä¤ó¡×¡Ö¿À°ÒÌ¨¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡ÌîÂ¼¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë-¤á¤°¤ê- ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÃ»È±»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢YouTube¤ÎAMUSE Official Channel¤Î¡Ö¡ÚÆ£¸¶ÂçÍ´¡ßÌîÂ¼¼þÊ¿¡Ûµ¢ÂðÉô#1¡×¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¼Â¤Ï¥«¥Ä¥é¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£