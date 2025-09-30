¼ê½ÑÃæ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÏ¢È¯¡Ä´É¤¬Íí¤ß¤Ä¤Æâ»ë¶À¥«¥á¥é¤â¸Î¾ã¡Äà½Ñ¸å¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡ÖÌµ»ö¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¼ê½Ñ¸å¤Î¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ
¡¡¼ê½ÑÃæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÏ¢Â³¡Ä¡£62ºÐ±Ç²è´ÆÆÄ¤¬½Ñ¸å¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼êº¬´É¾É¸õ·²³«Êü½Ñ¡¢Ìµ»ö¡©¡ÄÀ®¸ùÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¼«¿È¤¬À©ºî¤Ë·È¤ï¤ë±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÔÌîÎ¶°ì´ÆÆÄ¡£
¡¡¡Ö¼ê½ÑÃæ·ì°µ·×¤ÎÂÞ¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤¿¤êÆâ»ë¶À¥«¥á¥é¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¤ê´É¤Ë²¿¤«¤¬Íí¤ßÉÕ¤¤¤¿¤ê¡Ä»ÔÌî¤Î±¦¼ê¤ÎÃæ¤ÏÄ¶¾ï¸½¾Ý¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤«!?¡×¤È¼ê½ÑÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤È¤â¤¢¤ì»ä¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤´Ìµ»ö¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÁá¤¯½ý¤¬²óÉü¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ÔÌî´ÆÆÄ¤Ï1999Ç¯¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¬¥¤¥¢¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÀ½ºî¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¤Ë·È¤ï¤ë¡£2019Ç¯¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥¤¥¬¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥á¥¤¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£