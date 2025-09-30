À¤³¦Î¦¾å¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ëà½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀá¿Î²¦Î©¤Á¡ªËÀ¹âÄ·¤ÓÁª¼ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Þ¥¸ºÇ¹â!¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤!¡×¡Ö¥·¥Ö¥ä¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡×
Ä¹¿È¤¬¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Á¡Ä
¡¡À¤³¦Î¦¾å¤ÎËÀ¹âÄ·¤Ó¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ËÎ©¤Á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤ÆàÆ¼¥á¥À¥ëá¤ò¤Ä¤±¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTOKYO = REDEEMED¡ÊÅìµþ¡áÉü³è¡Ë¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ±¤¸¤¯À¤³¦Î¦¾å½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Ï¥ë¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Éü³è¤À¤Ã¤¿!¡×¡Ö¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹Ô¤³¤¦!¡×¡Ö¥Þ¥¸ºÇ¹â!¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤!¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖGoat!‼(ºÇ¹â¤À¤è!!)¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤ÏPUMA Running¤Î¸ø¼°¤«¤é¡ÖSHIBUYA KURTIS(¥·¥Ö¥ä¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£