¡¡ÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂç¤Î¥²¡¼¥àÅ¸¼¨²ñ¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î­à·ãÊÑ­á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¾×·â¤Î­à¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È­á¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î°ìÇ·À¥ÀãÇµ¡£

¡¡ºÇ¿·¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ò¥ëf¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤¿KONAMI¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅ¨¥­¥ã¥é­à¥¢¥ä¥«¥«¥·­á¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤·¤Æ¢«¤³¤ì¤¬¤³¤¦¢ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î4¿Í¤Î¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥óÃ£¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¿Í·Á¤Î²¾ÌÌ¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¶²¤í¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î­à¥¢¥ä¥«¥«¥·­á¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤ÁÇ´é¤Î­à¥Ó¥Õ¥©¡¼­á²èÁü¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»ÒÃ£¤À¤Ã¤¿¤Î⁉¡×¡Ö5¿Í¤È¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡ª¡×¡Ö¥Ó¥Õ¥©¡¼¤ÎÊý¤¬²Ä°¦¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡Ö»Ò¶¡Ã£µã¤«¤»¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¼¤Ò¥Ó¥Õ¥©¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¥×¥í¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¤¡ª¡×​¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£​

 

 