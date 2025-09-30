¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë39ºÐ!?¡×±Ç²èNANA¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é19Ç¯¡ÄÉ×¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¾×·â¡Ö¥¹¥´¥Ã¡×¡Ö¤¤¤ä¡¼Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ
¡¡±Ç²è¡ÖNANA2¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤«¤é19Ç¯¡½¡£39ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÇÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥í¥ó¥°¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÔÀîÍ³°á¡£
¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»£±Æ¤·¤¿·î´©ÅÅ»Ò»¨»ï¡Ötabiiro¡¡Î¹¿§¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»ÔÀî¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢¡Ö¤Ï¤í¡¼¡£Î¹¿§¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¥Ð¥·¥Ð¥·»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Photo by¥Þ¥Í»á¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ìÈÖ²Ä°¦¤¤39ºÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤À¡×¡Ö¤¤¤ä¡¼Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£½é¤á¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÀ¨Ž¯¡¢åºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö°ìÀ¸ºÇ¶¯¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë39ºÐ¤«!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2005Ç¯¤ËµÏ¿Åª¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡ÖNANA¡×¤Î2ºîÌÜ¡ÖNANA2¡×(06Ç¯)¤Ç¡¢»ÔÀî¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î°ì¿ÍŽ¥¾®¾¾Æà¡¹Ìò¤ò¤Ä¤È¤á¹¥±é¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï15Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»È¯¡¦±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTEAM NACS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¸Í¼¡½Å¹¬¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯¤ËÄ¹ÃË¤ò¡¢20Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£