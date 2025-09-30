ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»°ãø·°¤Ïº¸Â¤òÄË¤á¤¿¤«¡£¹¥Ä´»þ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤ÏÄø±ó¤«¤Ã¤¿¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡£¹·î27Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£¶Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼ÂÐ¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬£³¡Ý£±¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿°ìÀï¤ò¡¢»°ãø·°¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Îº¸MF¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹¶·â¤ËÍí¤á¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ºÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢»°ãø¤Ï¼«¿Ø¿¼¤¯¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤ÆÁê¼êSB¤Î¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢»°ãø¤ÎÂ¤Ë¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎÆÀÅÀ¸å¡¢»°ãø¤Ï£³ÅÙ¡¢Å·¤ò¸«¾å¤²¤Æ²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â»°ãø¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏËÜÄ´»Ò¤È¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£44Ê¬¤Ë¤ÏGK¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¥é¥Ã¥×¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¼ý¤á¤é¤ì¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤Ã¤¿¡£Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢»°ãø¤Ï¼ê¤ò¾å¤²¤ÆÌ£ÊýÁª¼ê¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£°¡Ý£±¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¡¢»°ãø¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢º¸Â¤ò°ú¤¤º¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹çÃæ¤ÎÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤ÇÄË¤á¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤È¤â¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿²Õ½ê¤òºÆÈ¯¤µ¤»¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Á°È¾¤Î»þÅÀ¤Ç²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È»°ãø¤¬»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡53Ê¬¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤«¤éÌÔ¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎMF¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£ÁÇÁá¤¯¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤Ë¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥´¥á¥¹¤Ï¡¢¥È¥ì¥Ü¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¤ËÅÝ¤µ¤ìÅ¾ÅÝ¡£VARÈ½Äê¤Ç¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¤Ï°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ½Äê¤ÎÁ°¤Ë¡¢»°ãø¤ÏÎ¾ÏÓ¤òº¸±¦¤Ë¹¤²¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤·¤¤ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¤¬ÇØ¸å¤«¤éÂ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¿ôÅªÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£±ÑBBCÊüÁ÷¤Ï¡Ö»°ãø¤Ï»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë°ú¤´ó¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥È¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¤ÎÂà¾ì¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë61Ê¬¡¢»°ãø¤¬È¿È¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤òÊø¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤óÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¸«¤»¤«¤±¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÈÀµÂÐ¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é½ÄÊý¸þ¤ØµÞ²ÃÂ®¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£º¸SB¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥É¥¥¥ª¡¼¥ë¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÊø¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÂ¤â¤È¤Ë¹ç¤ï¤º¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë»°ãø¤Ï¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£°ì¿ÍÂ¿¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¤³¤³¤«¤é¹¶Àª¤Ë½Ð¤Æ¡¢»°ãø¤È¤Î¸òÂå¤ÇÆþ¤Ã¤¿¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬£²¥´¡¼¥ë¡¢Æ±¤¸¤¯ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤¬£±¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢£³¡Ý£±¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»°ãø¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¡¢¼«·³¤ÎÆÀÅÀ¤Î¤¿¤Ó¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢»°ãø¤Ï¼«·³¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î°§»¢¤Î¤¿¤á¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ëº¸Â¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃ¦¤®¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹çÃæ¤Î¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº¸Â¤òÄË¤á¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»°ãø¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¹¥¥×¥ì¡¼¤â¤¢¤ì¤ÐÄãÄ´¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÀÑ¶Ë²Ì´º¤Ê¥×¥ì¥¹¤«¤é¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¤òÂà¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¿È¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤¿¾ìÌÌ¤âÆ°¤¤Ë¥¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»î¹çÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¹¤È¹¥Ä´»þ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤ÏÄø±ó¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Î¤É¤³¤«¤ÇÄË¤á¤¿Â¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£67Ê¬¤È¤¤¤¦Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î¸òÂå¤â¡¢Éé½ý¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ºÓÇÛ¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª»î¹ç¸å¡¢»°ãø¤Ïµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µî¤êºÝ¤ËÂ¾¤Îµ¼Ô¤¬¡ÖÂ¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åú¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ìµ¸À¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¼èºà¥¨¥ê¥¢¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ëºÝ¤âº¸Â¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
